Julián Zucchi compartió una foto con Yiddá Eslava donde le dedica un mensaje expresando su orgullo y admiración por su diagnóstico de autismo. | Fuente: Instagram

Tras la emotiva revelación de Yiddá Eslava sobre su autismo, Julián Zucchi no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje de apoyo a su esposa y comentó que siente gran admiración por haber hecho público su diagnóstico.

“En este mundo en el que todos te dicen cómo tienes que ser, tú siempre has existido bajo tus propias reglas”, escribió el exchico reality compartiendo una foto de los dos. Para él, el que Eslava lo haya revelado significó mucho para su familia y se mostró orgulloso de ella:

“Estoy seguro que además de ayudarte a ti a poner sobre papel todo lo que has sentido durante años, también ayudarás a muchísimas familias a las que les toca vivir con el autismo, a personas que los han catalogado como ‘raros’ en algún momento de su infancia o que se han sentido incomprendidos incluso por su propia familia”, dijo en alusión a ‘TEAmo’, libro de Yiddá Eslava donde cuenta su experiencia.

Finalmente, Julián Zucchi le agradeció por ser una gran madre para sus dos hijos e insistió en el que el autismo no la hace diferente.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava mostrando "TEAmo", libro de la exchica reality donde cuenta su experiencia tras su diagnóstico de autismo. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava y su diagnóstico de autismo

La actriz cómica Yiddá Eslava reveló el 1 de noviembre que fue diagnosticada con autismo. Por medio de una emotiva publicación en redes sociales, y como anuncio para el lanzamiento de dos nuevos libros, la también esposa de Julián Zucchi relató cómo fue que este episodio marcó su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, la influencer contó que tuvo que repetir 4° de primaria porque le dijeron que era “una retardada mental que no sabía leer”. Estas palabras fueron un puñal para ella y su madre sin antes conocer la razón por la que no se desarrollaba igual que otros niños de su edad

“Midieron mi capacidad, como si juzgaran a un pez por su habilidad de trepar árboles, sin importarles, que podría vivir toda mi vida pensando que soy un inútil. Cuando salí de ‘Combate’, muchos productores y conocidos me dijeron ¿cómo vas a renunciar? ¿estás loca? ¡No vas a encontrar nada mejor que combate! Otra vez minimizaron mi capacidad”, continuó Yiddá Eslava.

