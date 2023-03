Yiddá Eslava y Julián Zucchi estrenaron su película “Soy inocente" en Argentina | Fuente: © Facu Cardella

Tras su paso por la cartelera peruana, la cinta "Soy inocente" logró su estreno en los cines de Argentina. La comedia protagonizada por Yiddá Eslava, el cantante Pablo 'Pablito' Ruiz, Edgar Vivar, Rodolfo Carrión 'Felpudini', Mariella Zanetti llegó por primera vez a la cartelera de cine argentino.

Con la presencia de parte del elenco, el director y productor esta divertida producción peruana tuvo un concurrido avant premier y desde esta semana ya se encuentra en los principales cines de la capital argentina.

“Estamos muy felices de haber estrenado por primera vez una película en otro país y sobre todo en Argentina que es mi tierra. Hemos tenido un lindo avant premier con la presencia de nuestra familia, amigos y Pablo Ruiz como invitado especial. Tuvimos la oportunidad de mostrarle nuestro trabajo a gente que quizás nunca hubiese podido ver una película nuestra, fue increíble ver la reacción de un público distinto al peruano, ver cómo reacciona el público argentino a una película peruana y ver cómo se reían a pesar de quizás no conocer a algunos actores. Entonces estamos muy felices creemos que es un gran paso para nosotros y es un sueño que se está haciendo realidad” señala Juián Zucchi.



Estreno en Argentina

“Es muy emocionante porque yo siempre había estado del otro lado, recibiendo artistas y actores, dándoles la bienvenida como local y es la primera vez que me toca estar fuera del Perú presentando nuestro trabajo. A pesar de ser el país de mi esposo al cual adoro, yo quiero mucho a Argentina, el recibimiento que nos han dado no solo de parte de la familia sino de la gente que vino al Avant Premier, de los medios de prensa, lo bien que nos trataron, lo bien que hablaron de la película, la verdad solo puede hacer que infle el pecho y me llene de orgullo. Vino una compatriota nuestra, que hace muchos años vive en Argentina, con una bandera peruana a mí se me estrujó el corazón, es muy fuerte ver nuestra bandera en otro país. Para mí no tiene precio todo esto que estamos viviendo” comenta Yiddá Eslava

El avant premiere de "Soy Inocente", realizado en Buenos Aires, contó con la presencia de Pablo Ruiz y del director de la cinta Pedro Flores Maldonado, así como el influencer peruano Christ Palomino (conocido como El chico de las noticias) junto a invitados, familiares y amigos. Esta es la primera película de Wallaz Producciones en estrenarse en salas argentinas, marcando un precedente y abriendo las puertas a más producciones de cine nacionales.

