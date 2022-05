Jorge Henderson contó en 'Yo Soy' cómo hace 10 años, un donante le salvó la vida. | Fuente: Instagram

El jurado de “Yo Soy”, Jorge Henderson, se animó a contar su historia después de recibir un trasplante de hígado. Tras la presentación de una joven cusqueña en el cásting, el locutor contó que le tiene un gran cariño al Cusco.

"La donación llegó del Cusco, ese trasplante nunca lo voy a olvidar, así que saludos al Cusco (...) Claro, yo fui a agradecer a la mamá de quien donó el órgano que ahora me da vida y por el que estoy vivo", comentó.

Según Jorge Henderson, viajó hasta allá para agradecer a la familia por la donación. "Me fui con un camarógrafo a agradecer a la familia y fui hasta donde está enterrado la persona que me donó el hígado que me permite estar con ustedes. Fue hace 10 años", dijo notablemente conmovido.

Además, agregó que un mes antes de recibir el trasplante, perdió a su mamá así que, tras ello, consideró un milagro seguir viviendo:

"Es curioso no, mi madre fallece y era casi imposible que aparezca el hígado porque debes tener la misma sangre y otras cosas. Mi madre fallece, tenía tres años en silla de ruedas, no pasa un mes y consigo el hígado. Fue todo un operativo para salvarme la vida", finalizó.

Jorge Henderson celebró su cumpleaños en "Yo Soy"

El pasado lunes 28 de marzo, Jorge Henderson recibió una grata sorpresa por parte del equipo de “Yo Soy: Duplas perfectas” por su cumpleaños 67. A esta celebración se sumó su hija Antonella quien se acercó a la mesa de jurado con una torta.

Al verla, el recordado locutor la abrazó fuerte y agradeció a todos por acordarse de su onomástico: “Quiero decirles a todos que me están regalando el mejor año de mi vida, me siento super contento”, dijo sin dejar de aplaudir.

Por otro lado, Jorge Henderson se mostró emocionado que “Yo Soy: Duplas perfectas” le haya dado la oportunidad: “Uno puede tener los años que quiera, pero si tienes la experiencia y tienes las ganas y la pasión, eres útil”, sostuvo.

