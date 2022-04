Nicolás Galindo se despidió de la conducción de "Yo Soy". | Fuente: Instagram

Nicolás Galindo se despidió de la conducción de “Yo Soy: Duplas perfectas” luego de dar como ganadores a los imitadores de Héctor Lavoe el reciente sábado 23 de abril. Con su última participación en el programa, el actor agradeció a sus compañeros por acompañarlo en esta aventura:

“Me siento muy agradecido de haber podido vivir esta experiencia, por el trato que he recibido, el cariño con el que me han tratado desde un inicio. Siempre me sentí bien recibido. Me sentí como en casa. Eso no tiene precio, lo agradezco de corazón y los llevo en el corazón” se le escuchó decir en su cuenta de Instagram.

“No quiero dejar de expresar mi agradecimiento hacia mis compañeros que han sido tan generosos conmigo desde el primer día”, agregó Nicolás Galindo. Asimismo, le envió un mensaje a Mauri Stern quien fue el que le apoyó en todo momento.

“Ha sido un regalo tenerte cerca, he aprendido mucho de ti y desde el fondo de mi corazón te agradezco por la buena onda que tuvimos desde el primer día, gracias por tus consejos, tu buena onda, tu empuje. Te llevo en el corazón”, finalizó el actor.

Este lunes 25 regresa “Yo soy 10 años”

Tras la victoria de la pareja de imitadores de Héctor Lavoe en “Yo soy 10 años: Duplas perfectas”, el programa anunció que este lunes 25 se inicia la nueva temporada, con el retorno de uno de sus fundadores: Ricardo Morán, quien ingresará en reemplazo de Mauri Stern.

Así lo confirmó, días atrás, la cuenta oficial de “Yo Soy” en redes sociales, con un video promocional, el cual va acompañado del siguiente mensaje: “¡Celebramos los diez años de #YoSoy con un nuevo casting! En esta temporada, él no podía faltar. #RicardoMorán regresará desde este lunes 25 ¿Estás listo? #YoSoy10Años”.

“Hace diez años, una frase cambió la vida de miles de peruanos”, dice Maricarmen Marín al inicio del spot, que recuerda algunas presentaciones del reality. Acto seguido, Katia Palma revela que celebrarán los diez años del programa con un nuevo casting. Y finalmente, Jorge Henderson hace el anuncio esperado: “para que la fiesta esté completa, él no podía faltar”.

Entonces, aparece Ricardo Morán diciendo “¿Qué, esperaban a alguien más?”. Sin embargo advirtió, en tono de broma: “Pero no se emocionen, yo no he cambiado nada”, para desilusión de sus compañeros.

