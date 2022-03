Diego Simeone llevó al Atlético a dos finales de Champions League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

Festaja el 'Cholo'. Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, alabó el trabajo y el compromiso de su equipo y dijo que este grupo de jugadores "si hay una piscina se tira, que haya agua o no, no se sabe".



El entrenador del Atlético de Madrid habló en la rueda de prensa de Old Trafford tras eliminar al Manchester United en los octavos de final de la Champions League.



"Fue un partido muy estable, muy regular. Lo de destacar absolutamente es el trabajo colectivo. Fue fantástico. Para el club estar entre los ocho mejores es fantástico", dijo Simeone a los medios europeos.

Atlético de Madrid busca su primera Champions League

Diego Padre Simeone. pic.twitter.com/X0yHGOD4fO — Atlético de Madrid (@Atleti) March 15, 2022

Asimismo, manifestó que "ponernos a hablar de uno solo no estaría bueno porque fue un esfuerzo general. El equipo sabía lo que tenía que hacer ante la recuperación de la pelota. Ellos son un equipo con muchísima individualidades. Son muy buenos, pero muy desordenados para generar una buena presión en la salida. El equipo lo logró y sufrió lo que hay que sufrir contra un Manchester United en casa en octavos de Champions".



"Estamos en una temporada irregular en liga. No es fácil ser campeón con el Atlético. A partir de Osasuna aparecieron las charlas que tuvimos, toma de decisiones y a partir de ahí hay un grupo que si hay un piscina se tira, si hay agua o no, no se sabe", agregó



Sobre las críticas recibidas esta temporada, Diego Simeone prefirió no entrar al trapo. "Sería muy fácil decir cosas para generar polémica. A mí lo único que me importa es hacerlo bien", sentenció el DT argentino.

Otro de los que habló en la tienda colchonera del Atlético de Madrid fue el presidente Enrique Cerezo.

"Estoy completamente seguro de que en esta Champions vamos a llegar lejos, porque hay ilusión, hay ganas y tenemos un gran equipo", sostuvo. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.