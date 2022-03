Pep Guardiola: "A mí me gusta contraatacar, como a Simeone" | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League determinó el cruce entre el Manchester City y Atlético de Madrid, dos elencos marcados por los opuestos estilos de juego de sus entrenadores Pep Guardiola y Diego Simeone.

Será la segunda vez que se cruzan los técnicos en una llave eliminatorias de la Champions League, tras el éxito del ‘Cholo’ en las ‘semis’ del 2016 cuando dejó en el camino al Bayern Munich. Así, Pep Guardiola señaló la dificultad de medirse a un rival del que destacó su capacidad de "evitar" que el contrario pueda imponer su filososía.

"Pasaron por una fase de grupos increíblemente dura y luego durante 180 minutos contra el United fueron mejores. En Madrid estuvieron fantásticos y también aquí. Es un equipo que es lo que es y es capaz de evitar lo que eres. Intentas imponer tu juego, pero a veces es difícil", señaló el estratega catalán en rueda de prensa.

El partido de ida entre Atlético de Madrid y Manchester City se disputará el 5 de abril en el Etihad Stadium y el acceso a semifinales de la Champions se resolverá el miércoles 13 de abril en el Wanda Metropolitano, según dejó el sorteo.

Ante eso, Pep Guardiola manifestó que "jugar el partido de vuelta fuera es más complicado", pero recordó que ahora ya sólo quedan "los ocho mejores equipos de Europa" y que "todos los caminos son difíciles".

El Atlético de Madrid se ha caracterizado por su intención de evitar que sus rivales les conviertan goles, algo por lo Guardiola elogió al estratega ‘colchonero’.

"Si a Simeone le gusta no encajar goles, a mí me gusta más que a él. Y me gusta contraatacar, como a él. Ambos equipos (City y Atlético) encajan pocos goles y conceden pocas ocasiones. Quizás ellos defienden más en el bloque bajo, pero en algunos momentos presionan alto”, analizó.

"Lo están haciendo durante muchos años, tal vez una década. Llegaron así a una final de la Champions y, salvo por un minuto, no la ganaron. Ellos juegan para ganar y nosotros jugamos para ganar. Sabemos que será difícil imponer nuestro juego porque ellos son buenos en eso", comentó sobre el juego de contragolpe del Atlético de Madrid.





