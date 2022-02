Manchester United: "Necesitamos estar preparados para una atmósfera hostil" | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Dos equipos que se encontrarán sin estar en su mejor forma, pero ambos con la capacidad para revertir el escenario en la Champions League. Manchester United visitará al Atlético de Madrid por la ida de octavos de final y el entrenador Ralf Rangnick indicó que su equipo necesita "estar preparado mental y físicamente para una atmósfera hostil" en el Wanda Metropolitano.

"En la Champions League siempre tienes que rendir al máximo nivel. Mental y físicamente, necesitamos estar preparados para una atmósfera hostil, pero tenemos suficiente experiencia en el equipo", señaló Rangnick la rueda de prensa previa al viaje de los ‘Red Devils’ a la capital española.

Manchester United accedió a la ronda de octavos de final tras ganar su grupo y con un rendimiento sobresaliente de Cristiano Ronaldo, pero el año lo comenzó con altibajos en Inglaterra. No obstante, ganó sus dos últimos encuentros en la Premier League.

“Trataré de preparar a nuestro equipo, mi equipo, exactamente para ese tipo de desafío. Tenemos que ser fuertes mentalmente en ambos partidos, más aún cuando jugamos fuera", advirtió Ralf Rangnick.

Manchester United visita al Atlético de Madrid

Ralf Rangnick destacó el manejo de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid, muy a pesar del presente irregular de los ‘colchoneros’, resaltando la identidad que le dio a su escuadra.

"Siempre hay un lado emocional y esto también refleja el carácter del entrenador. Simeone es probablemente uno de los entrenadores más emocionales de Europa. El estilo y la forma en que sus equipos siempre juegan reflejan esas emociones que él trata de aportar al equipo, y de eso se trata. Necesitamos igualar los niveles de energía y emociones en ambos encuentros", manifestó sobre el ‘Cholo’.

"Ha ganado trofeos con una identidad clara y con un estilo de juego reconocible. Y no creo que esto haya cambiado en los últimos años. Todavía no nos hemos enfrentado, pero siempre he admirado lo que ha logrado. Creo que ha transformado al Atlético por completo en uno de los clubes más respetados de Europa", añadió.





