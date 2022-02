Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP

En el pasado mes de enero Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, recibió el Premio Especial de la FIFA en una ceremonia celebrada en Zúrich, como reconocimiento por haber roto el récord mundial de goles internacionales, etiqueta que antes poseía iraní Ali Daei.

El delantero portugués posee 5 Balones de Oro, siendo la segunda persona que más ha ganado el galardón, y es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.









Cristiano Ronaldo lleva el éxito a donde sea que vaya

Cristiano Ronaldo no ha dejado de llevar victorias a todos los equipos a los que llega, su nombre es sinónimo de éxito y conoce lo que es ser campeón del Real Madrid, Manchester united, Juventus, etc. Uno de sus más grandes logros es la cantidad de veces que ha ganado la Champions League y el hecho de tener 34 títulos lo convierte en un deportista fuera de serie.

La increíble lista de títulos que tiene Cristiano Ronaldo

5 x Champions League: 2008/09 - 2013/14 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18

4 x Club World Cup: 2008 - 2014 - 2016 - 2017

3 x Premier League: 2006/07 - 2007/08 - 2008/09

3 x UEFA Super Cup: 2015 - 2017 - 2018

2 x La Liga: 2011/12 - 2016/17

2 x Serie A: 2018/19 - 2019/20

2 x Copa del Rey: 2010/11 - 2013/14

2 x League Cup: 2005/06 - 2008/09

2 x Supercopa de España: 2012 - 2017

2 x Supercoppa Italiana: 2018-2020

2 x Community Shield: 2007 - 2008

1 x Eurocopa: 2016

1 x UEFA Nations League: 2018/19

1 x FA Cup: 2004

1 x Supertaça Cândido de Oliveira: 2002

1 x Coppa Italia: 2020/21





Los títulos individuales de Cristiano Ronaldo

5 FIFA Ballon d'Or

1 FIFA World Player

2 FIFA The Best

2 Onze d'Or

4 UEFA Best Player in Europe award

1 Premio Puskás

4 Botas de Oro

1 Golden Boy



