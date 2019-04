Philippe Coutinho fue cuestionado tras realizar un polémico festejo en el partido ante Manchester United. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que su objetivo es "sentenciar la Liga" en los tres partidos que quedan antes de recibir la visita del Liverpool en la ida de las semifinales de la Champions League.

"Ahora mismo, lo que nos impulsa es la necesidad que tenemos de ganar. Es una semana de 9 puntos, exactamente los que nos hacen falta para ser campeones de Liga", afirmó el DT del Barcelona.

Ernesto Valverde sabe que el equipo viene "de un partido de Champions espectacular", en el que goleó (3-0) al Manchester United para dar un paso más hacia el título, pero ahora toca centrarse en el torneo doméstico.

En el encuentro ante el United, Philippe Coutinho cerró la cuenta con un derechazo desde fuera del área por toda la escuadra. El brasileño lo celebró tapándose los oídos y mascullando algo con rabia mientras miraba a la grada.

El técnico del conjunto azulgrana no entiende que se haya polemizado sobre esa celebración: "Lo que me sorprende es que se hable más del gesto que del golazo que marcó. Increíble. Ese gesto tampoco me pareció nada especial, no fue una falta de respeto hacia nadie".

Los otros dos tantos fueron obra, cómo no, de Leo Messi, para quien Valverde ya no encuentra calificativos. "A Messi no sé ya cómo valorarlo. Debería haber un surtido de palabras para referirse a él, pero no lo tengo. Siempre se espera algo especial de él y siempre consigue que la gente se vaya contenta a casa", comentó sobre el astro argentino. EFE