Jordi Alba, defensa de Barcelona. | Fuente: EFE - Composición

El defensa de Barcelona, Jordi Alba, se dio tiempo para enviarle un mensaje a Real Madrid en medio de los festejos de la clasificación azulgrana a los cuartos de final de la Champions League.

"Desde algunas zonas de España se da poco valor a lo que hace el Barza. No creo que sean todos los que no nos valoran, pero en una temporada mala como la de algún rival (Real Madrid), que ya sabéis, a nosotros nos hubieran dado por todos los lados", opinó Alba.

El defensa de Barza reiteró que es antimadridista, pero no se obsesiona con que Real Madrid pierda todos sus partidos. "Siempre lo he dicho, que no me gusta que el Madrid gane ningún partido. Y todo lo que sea perder, para mí mejor. Es un sentimiento que tengo desde bien pequeño. Pero tampoco estoy pensando 'hostia, que pierda el Madrid'. En ese sentido estoy muy tranquilo, cada uno hace lo que puede”, agregó.



"Siempre tenemos en cuenta a todos los rivales, pero sí que es verdad que este año han caído equipos que a priori eran favoritos y sabíamos que eran resultados muy dudosos. Lo importante era ganar y tener tranquilidad", agregó.

Respecto al fututo rival de Barcelona en la Champions, el lateral izquierdo sostuvo: "ahora todos los equipos son muy complicados. El otro día, por ejemplo, el Juventus levantó una eliminatoria que tenía muy complicada y pasó. El Ajax superó al Real Madrid. Son muchos rivales complicados", culminó.