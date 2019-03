Champions League | Fuente: Champions League

Se conocieron los ocho equipos que seguirán en la Champions League. Ajax, Porto, Manchester City, Liverpool, Totthenham, Manchester United, Juventus y Barcelona jugarán los cuartos de final del torneo internacional.

Los cuatro partidos se conocerán este viernes 15 de marzo a las 6:00 am. de Perú, mediodía de Nyon (Suiza), en un sorteo que se realizará en la sede principal de la UEFA. Podrás seguir la transmisión EN VIVO en Fox Sports, UEFA.com y RPP.

En este sorteo no existirá ningún tipo de restricción geográfica ni cabezas d serie. El que salga primero, jugará el partido de ida. Además, si hubiese algún tipo de cambio, la UEFA lo anunciará antes del sorteo. También se conocerán los cruces de semifinal y el equipo que será local en la final del 1 de junio, en el Wanda Metropolitano de Madrid.





Horas del sorteo

México ► 5:00 am.

Perú, Colombia y Ecuador ► 6:00 am.

Bolivia ► 7:00 am.

Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina ► 8:00 am.

España ► 12:00 pm.

Programación de Champions League: