Slavko Vincic no cobró un claro penal a favor del Barcelona contra Inter. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Un día después de la caída, hay indignación en Barcelona. Y es que todo se debe a que el árbitro Slavko Vincic no cobró una mano en el área del Inter de Milán de parte de Denzel Dumfries.

En la repetición se pudo ver que la pelota dio en uno de los brazos de Dumfries, pero al juez no le dijeron para que revise la acción en el VAR. Así, Barcelona se quedó con las manos vacías en su visita al Inter de Milán por la Champions League.

Ahora, este miércoles, el periodista Guillem Balagué de SKY Sports da cuenta sobre las palabras de los jugadores del Barcelona. Estos aseguran que el referí Vincic les dijo que no vieron la acción en el videoarbitraje debido a que se interpretó que el balón dio en las manos de Ansu Fati y no en Denzel Dumfries.

Reclamos en Barcelona por el árbitro Slavko Vincic

La mano de Denzel Dumfries ante el Barcelona. | Fuente: ESPN

Uno de los que habló luego de la caída en el Giuseppe Meazza fue el director técnico blaugrana, Xavi Hernández.

El también exfutbolista del Barça se mostró más que mortificado debido a que su conjunto se vio perjudicado por la actuación del árbitro. Para él, por lo menos debieron empatar el partido.

"Estoy cabreado e indignado por la situación que hemos tenido que vivir. No hay otra palabra que la indignación. Es una injusticia. Ya dije ayer que los árbitros deben explicarse. No entendemos nada", remarcó el DT del Barcelona.

Además, agregó que "no debo hablar por una decisión que no he tomado. Para mí es clarísima la mano. El árbitro Slavko Vinvic debería dar explicaciones. Sus decisiones han sido decisivas. Él hablaba de una jugada anterior y yo le hablaba de la última Por eso lo veo más injusto".

El momento del Barcelona en la Champions

Con el resultado el contra, la tienda azulgrana se queda con solo tres puntos en la misma cantidad de jornadas en el Grupo C de la Champions League.

En la siguente fecha chocará nuevamente ante el Inter, esta vez en el Spotify Camp Nou.

