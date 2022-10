Barcelona y la mano de parte de Denzel Dumfries. | Fuente: ESPN

Barcelona cayó en su visita al Inter de Milán. En un partido disputado, los culés perdieron 1-0 este martes con un tanto del volante turco Hakan Calhanoglu.

En Barcelona lo pelearon hasta al final frente al Inter y a poco del término del segundo tiempo hubo una polémica jugada que no fue cobrada a su favor. En concreto, una mano en el área 'neroazzurra' de parte de Denzel Dumfries. A los 90', al árbitro Slavko Vincic le avisaron que no reinicie el juego por la supuesta infracción del internacional con la Selección de Países Bajos.

Los segundos pasaron y en la repetición de la jugada en ataque del Barcelona se pudo observar que Dumfries tocó la pelota con uno de sus brazos.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Barcelona reclamó por mano de Denzel Dumfries

La mano de Denzel Dumfries en el área del Inter de Milán. | Fuente: ESPN

No obstante, en el VAR indicaron que la jugada no era para penal, el referí no fue a ver la acción y el cotejo continuó.

En el Barça reclamaron de manera inmediata. Xavi, al igual que gran parte de sus jugadores, quedaron sorprendidos de la decisión del árbitro. Los medios catalanes como Sport y Mundo Deportivo mostraron su indignación en sus ediciones digitales.

Ahora, la esperanza del Barcelona para estar en octavos pasa por ganar en casa al Inter, la próxima semana, y al Bayern Munich, que a continuación visitará el Camp Nou.

Posesión frente a peligro. En la primera parte el Barça confiscó el balón (70% de posesión) pero fue el Inter el que rondó el gol. Ya en el minuto 7', Marc-André Ter Stegen metió la manopla en un excelente disparo lejano de Calhanoglu.

Barcelona, comprometido rumbo a octavos de la Champions

Incluso el Inter de Milán llegó a marcar (28') cuando el argentino Joaquín Correa se recorrió medio campo para driblar al arquero alemán y marcar. Fue anulado por fuera de juego.

El equipo de Xavi Hernández, poco inspirado, fiaba su éxito al del Ousmane Dembele en la derecha, pero el extremo francés, con un gran volumen de juego, no era capaz de fabricar ocasiones de gol, sin sumar ni un disparo ni acertar con un regate en la primera parte.

NUESTROS PODCAST

Guillermo Lasso anuncia el fin de la pandemia de coronavirus en Ecuador

El presidente Guillermo Lasso anunció este lunes el fin de la pandemia de coronavirus covid-19 en Ecuador, donde se han reportado más de un millón de contagios y casi 36.000 muertos. “La pandemia ha terminado en el Ecuador y eso es gracias a un proceso de vacunación que llevamos a cabo hace un año”, expresó