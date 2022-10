Barcelona enfrentará al Bayern Munich en el Camp Nou por la Champions League | Fuente: EFE

No dependen de sí mismos, pero tienen “esperanza”, aunque esta sea “pequeña”. Xavi Hernández resaltó que Barcelona aún mantiene posibilidades de seguir con vida en la Champions League, aunque para ello primero estarán pendientes del resultado de Inter de Milán y luego enfrentarán al líder Bayern Munich.

"Tenemos una pequeña esperanza, pero lo tenemos difícil. No depender de ti mismo genera dudas. Estamos en una situación muy incómoda, hay muchos números de que no pasemos, pero el fútbol tiene estas cosas. A veces no gana el que se lo merece y hay imprevistos. Lo hemos tenido en nuestra mano y podríamos estar dependiendo de nosotros", dijo el entrenador azulgrana en rueda de prensa.





Barcelona depende de Inter en la Champions League

🔊 Xavi: "Siempre soy positivo, pero la situación es incómoda porque no dependemos de nosotros mismos" pic.twitter.com/ZthmqpDGho — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2022

Barcelona enfrentará este miércoles al Bayern Munich en el Camp Nou ya conociendo el resultado del duelo entre Inter de Milán y Viktoria Plzen, por lo que su eliminación en la Champions League podría producirse antes de entrar en acción.

"Es una de las posibilidades, el partido entre Inter y Viktoria Plzen lo veremos todos juntos en el vestuario. Luego saldremos a jugar de la mejor manera posible a competir y demostrar que no hemos estado al nivel", remarcó Xavi Hernández.

En el grupo C de la Champions League, Barcelona se ubica en la tercera casilla con 4 puntos, detrás del Inter de Milán (2° con 7) y Bayern Munich (1° con 12), ya clasificado a octavos de final. Si los italianos vencen al Plzen, los culés serán eliminados por el apartado de los enfrentamientos directos con Inter ante una eventual igualdad de puntos.

"Estamos en esta situación por errores nuestros, tenemos que ser autocríticos, pero tenemos que demostrar que estamos al nivel de este tipo de equipos", dijo Xavi, quien espera "una revancha" ante el conjunto alemán.

Barcelona perdió 2-0 ante Bayern Munich en el duelo en Alemania | Fuente: EFE

Barcelona por la revancha ante Bayern Munich

Tras sus tropiezos en la máxima competición continental y en el Clásico, el Barcelona ha cosechado dos victorias consecutivas ante Villarreal y Athletic sin encajar goles, siguiendo como escolta en LaLiga.

"No tenemos que aflojar la mentalidad, todo parecía un desastre y hemos reaccionado contra dos rivales fuertes. No tenemos que bajar la sensación de confianza si no nos clasificamos. Saldremos con la mentalidad de competir y que hemos cambiado la dinámica", puntualizó el estratega.

"Hemos preparado algo para atacar mejor, tener más la pelota e intentar imponer nuestro modelo de juego. El sistema no ha cambiado, es el mismo, pero con diferentes opciones para atacar y defender", finalizó.





