Barcelona visita a Dinamo por la Champions League | Fuente: AFP

Barcelona vs Dinamo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes, 2 de noviembre, por la jornada cuatro de la Champions League. El duelo, a jugarse en el estadio de Kiev, está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana).

Este partidazo entre Barcelona, que busca la revancha en casa, y su par de Dinamo será transmitido por la señal de Star+ y ESPN 3. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.

Tras una semana en la que tan solo sumó uno de nueve puntos posibles en Liga, el Barcelona está obligado a reaccionar en su visita al Dinamo de Kiev, si desea seguir con opciones de clasificarse para los octavos de final de la Champions League sin necesidad de puntuar en la última jornada de la fase de grupos en Múnich.

Barcelona vs Dinamo: horario en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Estados Unidos: (Nueva York): 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Un triunfo en Kiev y una derrota del Benfica ante el Bayern dejarían al Barça dos puntos por encima de los portugueses antes de que visiten el Camp Nou el 23 de noviembre.



En cambio, todo lo que no sea ganar en Ucrania complicaría el futuro del equipo azulgrana en la competición, que afronta el partido con Sergi Barjuan como técnico interino.



La buena noticia es que recupera a efectivos importantes que no han estado disponibles en los últimos encuentros. Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ronald Araujo vuelven a la lista de convocados con Ousmane Dembélé, que no entraba en una desde el curso pasado tras lesionarse con Francia en la Eurocopa.



En cambio, respecto al partido ante el Alavés se caen de la convocatoria Gerard Piqué, con una elongación en el sóleo de la pierna derecha, y Sergio Agüero, que sufrió una arritmia cardíaca y que lo alejará tres meses de la cancha.



Así llega Dinamo Kiev

Por su parte, el Dinamo Kiev, que no conoce la derrota en la liga ucraniana, intentará sorprender al Barcelona con un esquema más ofensivo que el que desplegó en el Camp Nou.



El rumano Mircea Lucescu podría repetir alineación, pero intentará pisar mucho más el área rival, partiendo de una presión más alta y aprovechando los problemas para sacar el balón desde atrás que podría tener el equipo azulgrana sin Piqué.



Desde que cayera en Barcelona por la mínima (1-0), el Dinamo ha encadenado tres victorias seguidas, dos en Liga y una en Copa, y es líder indiscutible del campeonato local con tres puntos más que el Shakhtar Donetsk.

El equipo ucraniano, que sólo suma un punto en la Champions League, el logrado con su empate sin goles en la primera jornada ante el Benfica, necesita la victoria si quiere seguir disputando competiciones europeas en febrero, ya sea la Liga de Campeones o la Liga Europa.

Barcelona vs Dinamo Kiev: alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet o Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Dest, Ansu Fati y Memphis.



Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk; Carlos de Pena, Tsygankov, Buyalskyi; y Supriaha o Verbic.

