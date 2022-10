Xavi Hernández | Fuente: AFP

Este martes FC Barcelona cayó por 2-0 ante Inter de Milan por la jornada 3 de la Champions League y, tras el encuentro en el estadio San Siro, el entrenador Xavi Hernández se refirió a este mal resultado que los deja en zona de Europa League y al polémico penal no cobrado por la mano de Dumfries casi al término del partido.

"Estoy cabreado e indignado por la situación que hemos tenido que vivir. No hay otra palabra que la indignación. Es una injusticia. Ya dije ayer que los árbitros deben explicarse. No entendemos nada. Tendría que hablar el árbitro, que es una figura muy importante en este deporte. Le humanizaría mucho más", indicó Xavi en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador culé agregó: "No debo hablar por una decisión que no he tomado. Para mí es clarísima la mano. El árbitro debería dar explicaciones. Sus decisiones han sido decisivas. Él hablaba de una jugada anterior y yo le hablaba de la última Por eso lo veo más injusto. Hemos sido mejores al final pero no ha bastado".

Sobre sus expectativas para esta Champions League, Hernández agregó: "Hemos despertado tarde. Les hemos embotellado al final pero no hemos materializado las ocasiones. Sabíamos que el chut de fuera del área era una de sus virtudes. Nos quedan tres finales".

Expectativa sobre el Barcelona - Inter:

"Estoy preocupado por la derrota. El Bayern tiene nueve puntos, el Inter tiene seis y nosotros, tres. La situación es compleja y hay que intentar clasificarnos. Nuestra realidad es que nos quedan dos partidos trascendentales en casa y debemos plantearlos con más intensidad y ritmo", insistió Xavi Hernández.