Técnico de Barcelona arremetió contra el arbitraje tras la eliminación en la Champions League

Hansi Flick, técnico del Barcelona, lamentó -tras la derrota ante el Inter por la semifinal de la Champions League- que cada decisión arbitral de "50-50" haya sido a favor del conjunto italiano.



"No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación", indicó el alemán en la rueda de prensa posterior al partido disputado en San Siro.



En tanto, el técnico instó a sus jugadores a "levantarse" para volver a luchar por la Champions League de la próxima temporada y para afrontar el tramo final de LaLiga, donde lideran con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.



"He dicho a los jugadores que es normal que estén decepcionados después del partido. Lo tenemos que aceptar, es fútbol, pero podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Estoy orgulloso", ha valorado.



"Estamos eliminados, pero volveremos. Ojalá el año que viene podamos jugar en nuestro estadio con un ambiente como el de hoy", ha apuntado.

Flick le desea suerte al Inter en la final de la Champions League

Por otro lado, el técnico alemán admitió que su equipo tiene que mejorar en defensa y en ataque, esto en relación con la cantidad de goles que han ocurrido en sus últimos encuentros.

"El equipo mejorará en defensa y también en ataque en el futuro. Aprenderemos, es una progresión, queremos seguir aprendiendo", indicó el alemán.

Por último, Flick le deseó "mucha suerte al Inter" para la final de Múnich del próximo 31 de mayo, donde enfrentará al ganador de la llave entre Arsenal y PSG.