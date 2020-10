Juventus vs. Barcelona por la Champions League | Fuente: EFE

No tenemos que esperar mucho para ver frente a frente al Barcelona vs. Juventus, por la Champions League. Los aficionados al fútbol quieren ver en acción de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero la presencia del portugués aún no se ha confirmado debido a que todavía no supera el COVID-19.

Fecha y hora del Barcelona vs. Juventus?

Barcelona vs. Juventus se veran la caras el miércoles, 28 de octubre. La cita futbolística tendrá lugar en el Juventus Stadium desde las 3:00 p.m. (hora peruana)

Canales que transmitiran EN VIVO el Barcelona vs. Juventus

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles del partido por tendrás en RPP.pe.

Juventus vs. Barcelona: horarios del mundo