Miralem Pjanic con Ronald Koeman. | Fuente: EFE

El bosnio Miralem Pjanic, centrocampista del Barcelona, consideró "claro" que quiere jugar "mucho más" en el equipo del técnico holandés Ronald Koeman y reconoció que no entiende la razón por la que no cuenta con más protagonismo.



"Honestamente, yo tampoco entiendo porqué estoy en esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos. Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno, estoy listo", dijo Pjanic en una entrevista publicada por el diario italiano 'La Gazzetta dello Spor', en víspera de la cita contra el Juventus, su exequipo, en la Champions League.



"No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien", agregó el internacional bosnio.



Pjanic, que fichó el último verano por el Barcelona en una operación que vio al brasileño Arthur Melo recalar en el Juventus, ha jugado once de los quince partidos del equipo de Koeman este año, cinco de ellos como suplente.



El internacional bosnio definió al Barcelona como el equipo más importante del mundo y prometió estar listo para luchar y conseguir un rol más importante.



Barcelona recibirá a Juventus el martes 8 de diciembre en el Camp Nou. La cita empezará a partir de las 3 de la tarde (hora peruana) por la fecha 6 del grupo G de la Champions.