Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

El entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, se refirió al compromiso ante Juventus de Turín, válido por la sexta jornada del grupo G de la Champions League.

En conferencia de prensa virtual, Koeman fue consultado sobre el hecho que el partido marcará el reencuentro del duelo futbolístico entre el argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Ha sido un placer verlos competir, han sido los mejores durante los últimos 15 años", señaló Koeman que "disfrutará" del choque entre Messi y Cristiano que se llevará a cabo en el Camp Nou.

"Son jugadores diferentes que han luchado por marcar goles, por ganar títulos, no es una cuestión de quién es mejor. Vamos a disfrutar mañana de los dos", agregó.



En otro momento, Koeman lamentó los errores defensivos que está cometiendo el equipo y defendió a Messi, del que recordó que no tiene influencia en los tantos evitables que ha encajado del conjunto azulgrana.



"Todavía en nuestro ataque muchas jugadas salen del pie de Messi. Estoy de acuerdo en que (cuando e pierde) se busca a Messi como el principal culpable, porque es el mejor del mundo, pero Leo no comete errores defensivos. Nos han marcado goles que no podemos encajar", declaró el DT holandés.