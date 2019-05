Liverpool ganó su último campeonato de Champions League en el año 2005. | Fuente: Football365

Liverpool cada vez encuentra más dificultades en el camino para remontar los tres goles que tiene el Barcelona de ventaja sobre ellos. Con la ausencia de Naby Keita para su duelo de vuelta por semifinales de Champions League confirmada, Jürgen Klopp dio a conocer que otro elemento de su plantilla difícilmente estará en este cotejo: Roberto Firmino.

En una entrevista posterior a la victoria contra Newcastle United, el entrenador del Liverpool dio a conocer que la evolución del brasileño Roberto Firmino de su lesión no ha sido la mejor e incluso el cuerpo médico del equipo ve muy pocas posibilidades de que pueda sumar minutos en este cotejo de Champions League.

"Para ser honesto, lo de Roberto Firmino no luce nada bien con miras al partido con Barcelona. Todos pensaríamos que sería más rápido, pero eso no ha sido así y tendremos que esperar. Dudo que pueda estar para mitad de semana, todavía tiene problemas. Sin embargo, parece que tendremos que aceptar que no va a estar porque el departamento médico dice que prácticamente no tiene chances", dijo Klopp.

Recordemos que Roberto Firmino venía acarreando un problema en la ingle que lo llevó a solo disputar 11 minutos del partido de ida entre Liverpool y Barcelona, aunque este empeoró tras este encuentro. La situación del atacante de 27 años no es buena y en la escuadra inglesa ven con poco optimismo la chance de que pueda participar en la vuelta.