Barcelona vs. Porto EN VIVO: partidazo por la fecha 5 de la fase de grupos de la Champions League

Barcelona vs. Porto EN VIVO: se enfrentan este martes 28 de noviembre por la fecha 5 del Grupo H de la Champions League.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Barcelona, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por las señales de ESPN 2 y STAR+. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por RPP (89.7 FM y 730 AM) y RPP.pe.

El cuadro culé está en el primer puesto en su llave con nueve unidades, mientras que el equipo luso está segundo con la misma cantidad de puntaje.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Barcelona: ¿cómo llega al partido por la Champions League frente a Porto?

Barcelona recibe este martes al Porto por la Liga de Campeones con el único propósito de derrotar al equipo luso y clasificarse a los octavos de final. Cualquier otro resultado dejaría en el aire su pase a la siguiente ronda, la cual tendrá que decidirse en la última fecha cuando enfrente a Amberes.

El cuadro de Xavi Hernández no contará con Gavi, que este martes será intervenido de una grave lesión en su rodilla derecha y no volverá a jugar en lo que resta de temporada, y con Ter Stegen, que tampoco se entrenó a causa de una lumbalgia. En cualquier caso, el técnico -quien dará la lista de convocados horas antes del partido- no quiso descartar definitivamente al meta alemán, que mañana se probará para ver si está en condiciones de jugar.



Pese a estas dos bajas en su once titular, no ganar amplificaría las dudas y el ruido en torno a un equipo que ha ido de más a menos en la temporada.



Para la cita europea, regresarán Araujo y Kounde, que sustituirá a Iñigo Martínez y Christensen en el eje de la zaga; Gündogan, que sentará a Romeu en el centro del campo; y Joao Félix y Raphinha, quienes formarán tripleta ofensiva junto a Lewandowski, en detrimento de Ferran Torres y Lamine Yamal.

Porto: ¿Cómo llega al partido con Barcelona?

Por su parte, el Porto afronta el choque como una asignatura pendiente. En el partido de ida, se quedó con la sensación que debería haber sacado -por lo menos- un empate, por lo que ganar es más que una obligación.



En la Liga portuguesa, Porto ha ganado muy pocos partidos por más de un gol, una tendencia que, afortunadamente para el entrenador Sérgio Conceição, no ha aparecido en la máxima competición europea. Esto, en parte, gracias al brasileño Evanilson, quien lleva cuatro tantos en tres encuentros en esta fase de grupos, una cifra que intentará agrandar sobre el césped del Estádio Olímpico.



También ha destacado con la camiseta blanquiazul Francisco Conceição, extremo cedido por el Ajax que, junto al argentino Alan Varela, ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes y creativos del equipo entrenado por su progenitor.



Pero, para medirse mañana al Barcelona, todavía no sabe si podrá contar con un nombre bien conocido por la afición azulgrana: Pepe. El veterano exdefensa madridista intenta recuperarse a tiempo de su lesión. De no hacerlo, sería una pérdida de peso dada su larga experiencia en partidos contra el Barcelona, el tercer equipo al que más veces se ha enfrentado en su carrera (25 ocasiones).

Además del internacional portugués, el español Marcano también está lesionado, mientras que el luso David Carmo cumplirá sanción, por lo que el Porto solo dispondrá de un central, Fábio Cardoso.

Barcelona vs. Porto: posibles alineaciones

Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gündogan, Pedri, De Jong; Raphinha, Joao Félix y Lewandowski.



Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Pepe (o Grujic), Jorge Sánchez; Pepê, Alan Varela, Stephen Eustáquio, André Franco; Evanilson y Taremi.

¿A qué hora empieza el Barcelona vs. Porto por la Champions League?

El encuentro entre Barcelona vs. Porto empezará a las 3:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son:

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Italia: 9:00 p.m.

Canales de transmisión del partido Barcelona vs. Porto por la Champions League

El encuentro entre Barcelona vs. Porto por la Champions League será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y STAR+. También podrás seguirlo EN DIRECTO por radio a través de RPP (89.7 FM y 730 AM).

NUESTROS PODCASTS

Nuevo procedimiento migratorio para extranjeros en el Perú

Los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o que hayan cometido actividades ilícitas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana serán sancionados con la expulsión de nuestro país en un plazo de 48 horas. En el presente informe conozca en que consiste el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional que aprobó el gobierno para regularizar el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros del país.