Barcelona vs. PSG EN VIVO: partidazo en Montjuic por la vuelta de los cuartos de la Champions League

Barcelona vs. PSG EN VIVO: se enfrentan este martes 16 de abril por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El partido se disputará en el Olímpico Lluís Companys (Montjuic), desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y STAR+. También podrás seguir el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto y los goles lo tendrás por RPP.pe.}

En el encuentro de ida, los dirigidos por Xavi ganaron 3-2 en París, por lo que esperan cerrar la llave ante su gente. En tanto, el cuadro comandado por Luis Enrique busca dar el golpe en España y colocarse entre los cuatro mejores del torneo.

¿Cómo llega Barcelona?

Ni el más optimista hubiera pronosticado que Xavi, luego de su anuncio de dimisión como técnico del Barcelona, que el equipo accedería a los cuartos de final de la Champions League. Desde entonces, no conoce la derrota: ha sumado diez victorias y tres empates.

El técnico alineará -de nuevo- el tridente de centrales formado por Jules Kounde, Ronald Araujo y Pau Cubarsí, con Joao Cancelo como lateral profundo en la izquierda. Más dudas tiene en la volante. Sergi Roberto y Andreas Christensen, dos jugadores clave en la resurrección del Barcelona, están sancionados, por lo que Xavi deberá decidir si apuesta por Pedri o Fermín Suárez.



De salir de inicio el canario, Ilkay Gündogan podría situarse en la parte alta del cuadrado, su posición favorita, mientras que si lo hace el andaluz, el alemán acompañaría a Frenkie de Jong.



En la punta de ataque, Raphinha, protagonista en la ida con dos goles, Robert Lewandowski y Lamine Yamal apuntan a mantener la titularidad.



Barcelona, que esta temporada ha ganado todos sus partidos de la Champions disputados en Montjuïc, nunca ha caído eliminado en una eliminatoria de la máxima competición europea después de conseguir una victoria en la ida como visitante.



Un escenario muy diferente al de hace siete años, cuando el Barcelona superó el 4-0 que había encajado en el Parque de los Príncipes con una goleada (6-1) en su estadio. La palabra "remontada" entró entonces en el diccionario francés. Ahora, las huestes de Luis Enrique viajan para tomarse la revancha y que el concepto, al fin, se gire en su beneficio.

🎙️ Xavi: "Queremos atacar y ganar el partido. Tendremos que sacar nuestra mejor versión para poder pasar" pic.twitter.com/kGdQ2B8zPv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 15, 2024

¿Cómo llega PSG?

La derrota del pasado miércoles no entraba en los planes de nadie en París. Desde el entrenador, a buena parte de la plantilla, contaban con verse en semifinales y ahora existe el peligro de sumar un nuevo fracaso europeo.



Pero, azuzados por el voluntarioso Luis Enrique, que conoce bien la casa del rival, acuden esperanzados para lograr el derecho que consideran propio de estar entre los cuatro mejores del continente.



Para preparar mejor la cita, han optado por acogerse al derecho de no disputar este fin de semana su partido liguero, lo que les ha dado seis días completos para pensar en el Barcelona.



¿Motivos para la esperanza? El primero está en recuperar al lateral derecho Achraf Hakimi, sancionado en la ida, lo que provocó un efecto espiral que acabó por perturbar toda la defensa. El segundo es que todo París, incluidos los 3000 aficionados que se sienten en las gradas de Montjuic, cuenta con recuperar la mejor versión de Kylian Mbappé, transparente en el Parque de los Príncipes, pero del que esperan una reacción para que el de este martes no sea su último partido europeo con el PSG.



La estrella francesa, desdibujada desde que anunció que no seguirá en el club tras siete años, ha mostrado en varias ocasiones su deseo de dejar el máximo trofeo continental en las vitrinas de su ciudad natal.



El técnico también podrá contar con el joven Bradley Barcola, cuya salida en el segundo tiempo del pasado miércoles dio más dinamismo al ataque junto a Mbappé y Ousmane Dembelé, que regresará a la ciudad donde militó durante seis campañas.



Finalmente, todo apunta a que Luis Enrique no repetirá los experimentos de la ida, como dejar en el banquillo a Warren Zaïre-Emery, y buscará plantear en el centro del campo la batalla que perdió en la ida.



El técnico español, que vivía un momento dulce, vio como la derrota ante el Barça trastocaba su trayectoria y ahora ve el abismo europeo por el que se despeñaron sus predecesores.

De nombreux supporters autour de l'hôtel de nos Parisiens à Barcelone ❤️💙#FCBPSG pic.twitter.com/zeaADnk0rX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2024

Barcelona vs. PSG: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Belardo, Lucas Hernandez; Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha; Dembelé, Mbappé y Barcola.

¿Cuándo juega Barcelona vs. PSG?

El partido entre Barcelona vs. PSG se juega este martes 16 de abril en el Estadio Olímpico de Montjiuc.

¿A qué hora juega Barcelona vs. PSG?



Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

¿Dónde ver el PSG vs. Barcelona vía TV por la Champions League?

El partido de la Champions League 2024 será transmitido EN VIVO por las señales de ESPN para Perú y Sudamérica, mientras que a través de la plataforma streaming se verá por STAR Plus. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP. También podrás seguir todas las incidencias por RPP.pe.

