Pep Guardiola apunta a la semifinal de Champions: "Respeto al Real Madrid, pero no le temo"

Se aproxima la revancha. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, espera que su equipo mantenga la "presión" que aparece en competiciones como la Champions League y remarcó su "respeto" hacia el Real Madrid, al que se deshizo en elogios antes de disputar el duelo de vuelta por la ronda de cuartos de final.

"Jugar ante el Real Madrid siempre ha sido y será especial para mí. Pero esto no cuenta ahora. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer para ganar mañana. Cambiar algunas cosas y tratar de rendir mejor", comentó el técnico en rueda de prensa.

Este miércoles jugarán en el Etihad Stadium después del 3-3 de la ida en el Santiago Bernabéu, y en el Pep Guardiola desea que la presión siga presente. "Necesitas esa presión, y la sientes, no quieres perder el partido. Si piensas que ya lo has hecho, no tendrás esa hambre de competir contra estos equipos", señaló.

“No temo al Real Madrid”

"Estamos preparados para jugar bien, al máximo nivel. Si no, no podríamos llegar a la semifinal contra equipos como el Real Madrid", destacó Pep Guardiola, que reiteró estar "bien" con el calendario, después de jugar cinco partidos en una semana y media. "Es mejor estar aquí que no estar aquí", dijo.

Y aunque avisó de posibles "sorpresas" en el planteamiento de Carlo Ancelotti, "como ya hizo en la ida", volvió a elogiar a los madridistas. "No los temo. Los respeto mucho. Los he enfrentado muchas veces. Si digo que me producen temor, estaría siendo falso. Obviamente hay una rivalidad, quieres derrotarlos. A veces ganas y a veces pierdes", consideró.

"El Real Madrid tiene un equipo muy bueno, pero también la temporada pasada, y la anterior, siempre tienen un buen equipo. Esa es mi sensación. Sé que cuando digo cosas buenas sobre Madrid, la gente no me cree. La gente cree que son bromas o algo así... La gente mira más mis comentarios ahora y no lo puedo controlar. Siempre tengo una buena opinión sobre la calidad y la historia del Madrid, soy honesto", dijo el extécnico del Barcelona.

PEP 💬 "Tenemos que estar preparados. Algunas cosas las tendremos que hacer mejor que en el primer partido. Hay que darle al Madrid el mérito que se merece, no es un rival cualquiera. Tenemos que imponer nuestro juego lo máximo posible". pic.twitter.com/WXgcazIKT1 — Manchester City (@ManCityES) April 16, 2024

Manchester City, favorito en el Etihad

Manchester City no pierde en Etihad Stadium desde noviembre de 2022 y a nivel de Champions League no cae de local desde 2018. En ese trayecto está registrado el último duelo ante el Real Madrid, en las ‘semis’ de la pasada edición, cuando los ‘sky blues’ golearon 4-0.

"Ningún partido es igual, tampoco al de la temporada pasada. Por supuesto, no seremos como la temporada pasada, lo sabemos, aprendemos. Es imposible, nos conocemos mejor, pero al mismo tiempo intentaremos hacer lo que tenemos que hacer. Es la semana más difícil, pero es mejor jugarla que no jugarla", señaló Guardiola.

Pep indicó que Kyle Walker, baja en la ida, está recuperado para reaparecer frente al Real Madrid, aunque no garantizó su titularidad para intentar frenar a Vinícius Jr.