Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League: ver ONLINE y EN DIRECTO por el Grupo F | Fuente: EFE | Fotógrafo: Miguel Ángel Polo

VER EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO. Barcelona y Slavia Praga se enfrentan este martes 5 (12:55 pm) por la cuarta fecha del Grupo F de la Champions League 2019-20. Este encuentro se jugará en el Camp Nou y será televisado por la señal de Fox Sports (501 Movistar TV).

¿Cómo llega Barcelona?

Tras su sonrojante derrota en el Ciutat de València ante el Levante (3-1) en Liga, el Barcelona tiene una oportunidad este martes de rehabilitar su imagen contra el Slavia Praga, al que recibe en la cuarta jornada de la Champions League con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final de la competición.

El puesto de Luis Suárez (lesionado) en el once debería ser para Ousmane Dembélé, a quien Valverde no convocó para el último partido de Liga. El resto del once será el habitual, por lo que Jordi Alba y Sergio Busquets recuperarán la titularidad en detrimento de Sergi Roberto y Arturo Vidal.

¿Y Slavia Praga?

El conjunto checo ha sumado un empate y dos derrotas en la actual edición de la Champions League, unos resultados que no reflejan el buen hacer de los pupilos de Jindrich Trpisovsky, que ha levantado la admiración de sus rivales del Grupo F gracias al desborde y a la movilidad de sus laterales Vladimir Coufal y Jan Boril.

La mala noticia es la ausencia del central David Hovorka, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido contra el Viktoria Pilsen disputado hace dos semanas.

Barcelona vs. Slavia Praga: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann y Dembélé.

Slavia Praga: Kolar; Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril; Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré; Olayinka.

Arbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Camp Nou.