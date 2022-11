Barcelona quedó eliminado de la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Barcelona, ya eliminado de la fase de grupos de la Champions League, finalizará su participación este curso en la máxima competición europea con la visita este martes (3:00 p.m.) al Viktoria Pilsen sin Robert Lewandowski, con molestias en la espalda, y con el único incentivo de lograr un triunfo que supondría 2,8 millones de euros ingresos para el club azulgrana.

El conjunto de Xavi Hernández, con la clasificación para la Liga Europa ya en el bolsillo, jugará en el Doosan Arena de Pilsen con la intención de ayudar a las maltrechas arcas de la entidad y de dar un paso más en la recuperación psicológica tras el agónico triunfo del fin de semana ante el Valencia (0-1) en LaLiga.



La ‘Champions’ otorga 2,8 millones de euros por cada triunfo en la fase de grupos -hasta el momento, el Barça precisamente tan solo ha derrotado al Viktoria Pilsen en el Spotify Camp Nou- y 930.000 euros por cada empate.



Así, a pesar del golpe moral de la eliminación, el equipo azulgrana no quiere desaprovechar la oportunidad de sumar la notable cantidad de dinero que supone una victoria.



De todas maneras, Xavi podría conformar un once inicial con jugadores menos habituales y dar descanso, así, a los futbolistas con más minutos de cara a los dos encuentros de LaLiga que quedan antes del parón por el Mundial ante el Almería y el Osasuna. De hecho, Lewandowski no entró en la convocatoria a causa de unas molestias en la espalda.



Barcelona vs Viktoria Plzen: horario en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 m.

Así llega Viktoria Plzen

Para el Viktoria Pilsen, que no ha logrado puntuar aún y ha sido el cuadro más goleado en la historia de la Liga de Campeones, el partido le ofrece la posibilidad de sumar experiencia contra uno de los grandes del fútbol europeo.



"La experiencia que conseguimos en la Liga de Campeones la trasladamos luego a la liga y se puede ver en el campo", resume Eric Jirka, defensa ofensivo del Pilsen, tras su paso por el máximo torneo europeo de clubes esta temporada.



Invicto en el campeonato liguero, con 35 puntos de los 39 disputados, el equipo que dirige Michal Bilek quiere volver a estar en Europa el próximo año, por lo que el pobre resultado en esta Liga de Campeones es algo sobre lo que el técnico y los jugadores quieren construir.

Viktoria Plzen vs Barcelona: alineaciones probables:



Viktoria Pilsen: Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera; Jirka, Vlkanova; y Bassey.



Barcelona: Iñaki Peña; Bellerín, Piqué, Marcos Alonso, Jordi Alba; Kessie, Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Ansu Fati y Ferran.

