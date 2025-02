Carlo Ancelotti: "Contra el Manchester City es el partido más complicado que podíamos tener"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, calificó el partido que su equipo disputará el martes ante el Manchester City de Pep Guardiola como "el más difícil que podemos tener" en los play-offs de la Champions League.

"El City sigue siendo uno de los mejores de Europa, sigue teniendo al mejor entrenador en este momento de la competición, sigo pensando que es el partido más complicado que podemos tener", declaró el italiano en rueda de prensa desde el Etihad Stadium.

Real Madrid, por un punto en la fase liga, no pudo avanzar de forma directa a los octavos de final de la Champions, mientras que el Manchester City estuvo a 45 minutos de quedar eliminado.

Carlo Ancelotti vs. Pep Guardiola

Como entrenador, Carlo Ancelotti ha conquistado en cinco ocasiones la Champions League (dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid). Pep Guardiola levantó la 'Orejona' como técnico en tres ocasiones, dos con el Barcelona y una con el City.

Los dos equipos se enfrentan por cuarta temporada consecutiva en la Champions, una competición que los ingleses ganaron en 2023, un año antes de que les sucediese el conjunto blanco.

"Parece un clásico porque hace muchos años que jugamos en esta competición, creo que va a ser un partido igualado y entretenido como antes. Es muy difícil prever lo que va a pasar, va a depender de la actitud, la calidad, la confianza, la personalidad... Son partidos de un nivel tan alto que tienes que sacar tu mejor versión en todos los aspectos no solo de uno", expresó el técnico merengue.

🏆 "¿El Balón de Oro? No participamos porque pensamos que Vinícius debía ganarlo".



🔙 "Rodrigo mereció ganar el año anterior, no este".



El factor Vinicius para el Madrid

Uno de los principales argumentos para el elenco español en el Etihad será el brasileño Vinicius, para quien Ancelotti no escatimó elogios: "Creo que su temporada ha sido muy buena teniendo en cuenta que ha tenido dos lesiones que no le han permitido tener continuidad, pero ha marcado 17 goles, ha dado muchas asistencias, ha sido determinante en muchos partidos".

Asimismo, Ancelotti negó que fuese "una mala decisión" la postura del Real Madrid de no acudir a la gala del Balón de Oro, que finalmente la ganó Rodri, del Manchester City.

"No queríamos participar porque pensábamos que Vinícius tenía que ganar el Balón de Oro. Eso no significa que no respetemos a Rodri, porque es un jugador fantástico, pero creíamos que debía haber ganado el año anterior", finalizó.