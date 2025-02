Pep Guardiola apunta a la defensa del Real Madrid: "Es la que hace las diferencias"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City y Real Madrid, dos de los principales candidatos al título en la previa, se encuentran en los play-offs de la Champions League, una serie que Pep Guardiola augura muy pareja y donde el técnico del conjunto inglés considera clave el rol de las defensas, zona en la que los blancos presentan muchas bajas.

"En el Madrid el talento siempre ha estado, pero ha sido la disciplina defensiva lo que ha marcado la diferencia. El año pasado aquí no nos permitieron ni acercarnos", dijo el entrenador en rueda de prensa.

"Nosotros hemos ganado mucho porque hemos sido muy disciplinados en la fase defensiva, y este año no lo hemos sido tanto", dijo, antes de añadir que "no es fácil volver a enchufarse" en la temporada después de ganar la Liga o la Champions.

Ausencias en el Madrid y el City

Real Madrid y Manchester City han sido rivales en fases eliminatorias de las últimas tres ediciones de la Champions League y cuatro veces en los recientes 5 años. En ese periodo el historial por llaves está igualado.

Para este enfrentamiento de play-offs, el Madrid llega prácticamente sin su defensa titular: Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger y David Alaba. A ellos se suma Lucas Vázquez. Todos lesionados. Por el lado del City, la principal ausencia será la de Rodri, el ganador del Balón de Oro.

“Si la de Rodri hubiese sido la única baja habríamos sido capaces de sobrellevarlo mejor, hemos tenido muchas bajas. El Madrid ha sido capaz de hacerlo y nosotros no, hasta ahora. Me fijo en todo. En su calidad en ataque, pero también en su defensa. El impacto de (Raúl) Asencio es bueno, no sé si la baja de Lucas (Vázquez)… no sé qué hará Carlo, mañana lo veremos. Me fijo en todo. Todo el mundo sabe que todo el ataque del Madrid tiene talento”, mencionó Pep Guardiola.

🔵⚪ Guardiola: "En el fútbol moderno si los de arriba no se aplican es bastante más complicado"#UCL pic.twitter.com/LlEixVVTwp — MARCA (@marca) February 10, 2025

¿Pep Guadiola se juega el puesto?

A 15 puntos del Liverpool en la Premier League, eliminados de la Carabao Cup y aún en carrera en la FA Cup -aunque pasando dificultades-, el Manchester City mantiene en la Champions League la posibilidad de conseguir un título grande en esta temporada. Para Guardiola, sin embargo, no peligra su continuidad en caso de caer frente al Madrid.

"No sé si a un doctor le dicen que se está jugando el puesto, a un arquitecto, a un profesor, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación", finalizó.