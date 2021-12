Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Champions League | Fuente: AFP

De vida o muerte. Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal carecen de margen de error en su intento de sobrevivir en la Champions League y alcanzar los octavos de final que tienen también a tiro el Milan, el Atalanta, el Benfica, el Lille, el Porto, el Salzburgo y el Wolfsburgo.



Cinco de las dieciséis plazas que conforman el cartel de las eliminatorias están vacantes. Y once equipos aspiran a ocuparlas. Entre ellos cuatro españoles: el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal dependen de sí mismo; el Atlético Madrid también de terceros.



Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United y Manchester City serán con toda seguridad primeros de grupo. París Saint Germain y Sporting están clasificados pero como segundos. Real Madrid y Inter, ambos con el pasaporte asegurado para octavos, se disputarán en esta última jornada el primer y segundo puesto en el duelo que disputarán en el Santiago Bernabéu.

Pogramación de la fecha 6 de Champions League

Martes 7 de diciembre

12:45 p.m. RB Leipzig vs. Manchester City - Star+, ESPN 2

12:45 p.m. PSG vs. Club Brujas - Star+, ESPN

3:00 p.m. Ajax vs. Sporting Lisboa - Star+, ESPN EXTRA

3:00 p.m. Porto vs. Atlético Madrid - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Real Madrid vs. Inter de Milán - Star+, ESPN

3:00 p.m. AC Milan vs. Liverpool - Star+, ESPN 4

3:00 p.m. Shakhtar vs. Sheriff - Star+

3:00 p.m. B. Dortmund vs. Besiktas - Star+





Miércoles 8 de diciembre

12:45 p.m. Juventus vs. Malmö FF - Star+, ESPN

12:45 p.m. Zenit vs. Chelsea - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Benfica vs. Dinamo - Star+

3:00 p.m. Atalanta vs. Villarreal - Star+, ESPN 4

3:00 p.m. Wolfsburgo vs. Lille - Star+

3:00 p.m. RB Salzburgo vs. Sevilla - Star+, ESPN EXTRA

3:00 p.m. Manchester United vs. Young Boys - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Bayern Múnich vs. FC Barcelona - Star+, ESPN





¿Qué canales transmiten la Champions League 2021-22?

Si te encuentras en Sudamérica, puedes ver todos los partidos de esta temporada de la Champions por medio de las señales de ESPN, ESPN Play y también por STAR+. En Perú, por señal abierta algunos partidos se pueden ver a través de ATV.

En tanto, en territorio español lo sigues por Movistar Liga de Campeones y Orange. Además, en México, va por HBO Max, TNT Sports, TUDN y Cinemax.

