Diego Simeone ha ganado siete títulos desde su llegada al Atlético de Madrid. | Fuente: As

La presencia de Diego Simeone en la zona técnica del Atlético de Madrid en su partido de vuelta frente a Juventus por los octavos de final de Champions League era una incógnita. Luego de que la UEFA le abriera un proceso disciplinario al 'Cholo' por una de sus celebraciones en el compromiso de ida, muchos fanáticos 'colchoneros' contemplaban la posibilidad de que el argentino sea suspendido y tenga que presenciar este encuentro desde la tribuna.

Sin embargo, lo peor para los seguidores del Atlético de Madrid no ocurrió, ya que la UEFA emitió la sanción para Diego Simeone y no se verá obligado a ausentarse del terreno de juego. Al fin y al cabo, el máximo ente del fútbol europeo castigó al técnico con una multa de 20 mil euros.

Recordemos que la celebración de Diego Simeone cogiéndose los genitales no figuró dentro del informe arbitral como un motivo para ser sancionado, pero luego un inspector de la UEFA se dio cuenta de este hecho y recomendó abrir un proceso contra él. No obstante, el entrenador argentino ya ha dicho que ese festejo no fue direccionado a los hinchas de Juventus en son de burla.