Pep Guardiola ganó la Champions League en Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

Empate en Alemania. El Manchester City de Pep Guardiola igualó a uno ante el Leipzig este miércoles en el marco de de la ida de octavos de final de la Champions League.

En este cotejo, Pep Guardiola no hizo ningún cambio en su conjunto del Manchester City. Ederson Moraes; Kyle Walker, Manuel Akanki, Rúben Días, Nathan Aké; Rodri Hernández, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez; Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland no salieron no salieron del campo de juego. Tras el cotejo, Guardiola fue consultado respecto a por qué no hizo sustituciones en su oncena.

"Que tenga la chance de hacer cinco cambios no significa que tenga que hacerlos. Soy un buen técnico como para decir lo que tengo que hacer", sostuvo Guardiola en conferencia de prensa.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Para Pep Guardiola, los cambios no son obligatorios

La palabra de Pep Guardiola en Manchester City. | Fuente: @mancity

En otro momento, el también exestratega del Barcelona y Bayern Munich respondió respecto a la igualdad como visitante en el Red Bull Arena.

"Nuestras expectativas no eran altas, no era que pensara venir a ganar 4-0. Este partido es de 180 minutos y tenemos que estar abiertos de local. Es lo que nos toca", dijo.

Guardiola destaca a la 'Casa Blanca'

Previo al resultado, Pep Guardiola se había referido al 5-2 que logró el Real Madrid en Anfield. Los merengues perdían 2-0, pero lo dieron vuelta con dobletes de Vinícius Junior, Karim Benzema y un gol de Éder Militao.

Asimismo, indicó que no se puede ganar cada año la Champions League y que eso es algo al alcance sólo "del Real Madrid".

"En perspectiva, no puedes pensar que todo es un desastre por no ganar determinados títulos. No puedes ponerte tanta presión. Nunca pensé al llegar que lo ganaría todo. O que cada año tengo que ganar tres o cuatro 'Champions'. Si no eres el Real Madrid, el resto no puede hacerlo", mencionó.

Desde su llegada al City en 2016, el mejor resultado del equipo 'ciudadano' en la Champions fue la final de 2021 que perdió contra el Chelsea.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "demencia frontotemporal"?

La familia del actor anunció en un comunicado que padece demencia frontotemporal. Aunque es una dura noticia, tener un diagnóstico claro sobre su situación relaja a los seres queridos de Willis. El Dr. Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública, explica los detalles de la enfermedad que padece la estrella de Hollywood.