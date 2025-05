PSG y Arsenal llaman a la puerta de la historia, en la vuelta de las semifinales de la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

París acogerá una noche de gala, que deberá ser guardada en los archivos del fútbol, porque dos equipos casi marginados de la denominada élite tendrán una oportunidad única de llegar a la final de la Champions League. PSG y Arsenal se juegan más que un partido a las 9:00 p.m. (2:00 p.m., en Perú) de este miércoles, 7 de mayo.

Los ‘cañoneros’ de Mikel Arteta vuelven a la ciudad en la que en 2006 perdieron -ante Barcelona- su única final de la Liga de Campeones, decididos ahora a doblegar al PSG de Luis Enrique, que afronta sus cuartas semifinales en los últimos seis años, para repetir la final que perdieron en Lisboa en 2020 ante el Bayern Munich.

El París Saint-Germain ganó 1-0 en la ida en Londres.Fuente: EFE

Más que un partido de fútbol

El PSG y su objetivo más anhelado

Las razones parten desde el proyecto de cada equipo. Por un lado, el Paris Saint-Germain, que desde el 2011 tiene como activo a la inversión qatarí, al mando de Nasser Al-Khelaïfi, quien desde el principio buscó armar su equipo con fichajes multimillonarios.

Ibrahimovic, Di María, Lavezzi, Pastore, Dani Alves, Neymar, Edinson Cavani, Lionel Messi y Kylian Mbappé, una larga lista de cracks contratados con un solo objetivo: conseguir la primera Champions League del PSG.

Estuvieron cerca en 2020, en época de pandemia, pero la efectividad del Bayern Munich de Hansi Flick impidió a los parisinos gritar campeón. En la 2023/24, también estuvieron al borde de su revancha: solo los palos y la falta de acierto de cara al arco impidieron una victoria ante el Borussia Dortmund.

"Vamos a intentar repetir lo que venimos haciendo toda la temporada: ser agresivos, tener personalidad con el balón. Eso se hace con un equipo con una mentalidad y principios claros. No es fácil de ver, no es fácil de hacer. Nosotros no especulamos antes de ningún partido y cuando tienes un equipo con la calidad del que yo tengo, eso es una ventaja", aseguró Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.

Declan Rice jugó otro excelente partido ante el PSG en la ida. Está llamado a que su rendimiento ante el Real Madrid no fue casualidadFuente: EFE

Arsenal quiere volver a la élite

Por otro lado, está el Arsenal, equipo londinense que busca recuperar su prestigio en la élite del fútbol, tras años de transición con la marcha de su emblema, el entrenador francés Arsène Wenger, el técnico que los llevó a su última final de Champions League, en 2006, en Saint-Denis.

Aquel equipo liderado por Thierry Henry sufrió con la expulsión del Jens Lehmann, pero resistió con un 1-0 a favor que fue en vano, tras dos goles in extremis del FC Barcelona, que levantó la Orejona tras 14 años, a merced de los Gunners.

Ahora el equipo de Mikel Arteta quiere demostrar que no fue una simple sorpresa eliminar el vigente campeón, el Real Madrid, en un asalto a París para regresar a la final y premiar a un joven plantel que viene de dos subcampeonatos en la Premier League.

El español cuenta con cuatro buenas noticias para este encuentro: la recuperación de Martin Odegaard, Jurrien Timber, Thomas Partey y Riccardo Calafiori.