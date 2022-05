Toni Kroos elogió a Carlo Ancelotti y a Karim Benzema. | Fuente: AFP

El centrocampista alemán Toni Kroos considera que el Liverpool, rival del Real Madrid en la final de la Champions League, es más fuerte que en 2018, cuando los dos equipos disputaron el título, y dedicó elogios al entrenador madridista, Carlo Ancelotti, y a su compañero Karim Benzema, en una entrevista con la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

"Sinceramente creo que el Liverpool es ahora más fuerte que en 2018", dijo el jugador del Real Madrid.

"Han conservado sus mejores jugadores. Han fichado otros que han aportado calidad. Si se ve toda la temporada tal vez se pueda decir que es el mejor equipo de Europa, pero creo que las opciones son 50-50", agregó.

Toni Kroos destacó como el Real Madrid ha llegado a la final después de pasar por momentos, ante el PSG y ante el Manchester City, en que muchos lo habían visto fuera de la competición y que ahora se trata de rematar la faena ganando el título.

"Un par de veces muchos nos vieron fueran. Cuando estuvimos en desventaja ante el PSG o ante el City, nosotros no lo veíamos así porque siempre se lucha, pero desde fuera se podía pensar que se había llegado al fin", dijo.

"Hemos superado esos momentos y ahora estamos en la final y naturalmente queremos ganarla", agregó.

Elogios a Carlo Ancelotti y Karim Benzema

Interrogado sobre el papel que ha tenido Carlo Ancelotti en el camino, Kroos dijo que en general, lo mismo que a Jupp Heynckes, se tiende a subestimarle considerándolo ante todo como alguien que maneja bien el vestuario.

"Siempre he pensado que a Ancelotti, lo mismo que a Heynckes, no se le valora suficiente. Se les tiende a considerar como entrenadores que manejan bien el vestuario, que tienen buena relación con los jugadores y tácitamente se asume que tácticamente no son gran cosa", dijo.

"Eso no es así. Naturalmente son entrenadores distintos a Pep Guardiola o Thomas Tuchel y muchas veces optan tácticamente por el camino menos complicado. Pero eso no quiere decir que no sean grandes entrenadores", agregó.

Interrogado acerca de la mejora de Karim Benzema dijo que más que una mejora ha sido un cambio de papel dentro del equipo que lo hace más llamativo, después de la marcha de Cristiano Ronaldo.

"¿Qué significa mejorar? He visto a Karim durante ocho años en distintos papeles, aunque no en distinta posición dentro del equipo y siempre dando un gran rendimiento", dijo.

"Antes era un jugador que miraba mucho a izquierda y derecha, que muchas veces tendía a buscar al compañero mejor ubicado. Luego cuando se fue Cristiano perdimos 50 goles por año. Al otro lado teníamos a Gareth (Bale). Sin ellos dos, a Karim le tocaba convertirse en el goleador del equipo, igual si quería o no ese papel", agregó.

Toni Kroos fue interrogado acerca de si algún día le gustaría entrenar con Jürgen Klopp, actualmente en el banquillo del Liverpool. "Bueno, creo que a cualquier jugador le gustaría. Pero es claro que para ello sería necesario que algún día terminara en el Madrid", dijo. (EFE)



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: