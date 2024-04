Excampeón del mundo critica actitud de Kylian Mbappé en la Champions League: "Es una vergüenza absoluta"

Sin piedad. Christophe Dugarry, exfutbolista y campeón del mundo con Francia, atacó con dureza a Kylian Mbappé por su actitud en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra Barcelona.

En entrevista con RCM Sport, el exjugador de Burdeos y Milan, afirmó que 'Kiki' mostró lo peor de un jugador de nivel y le faltó el respeto al equipo.

"Lo que dejó ver es lo peor del fútbol y lo peor de un jugador de alto nivel. Se pueden fallar pases, regates, tener un mal día, pero la actitud de ese muchacho fue escandalosa, una falta de respeto", aseguró Dugarry.

El ex Barcelona agregó que el partido de Mbappé fue "una traición para el público, para la gente que confía en él, para quien le paga, para quien le aprecia y para unos cuartos de final de la Liga de Campeones".



"Has escupido a la cara de la Champions League, que al parecer quieres ganar. Tenías una oportunidad de jugar en un estadio tan hermoso, contra todo un Barcelona y la actitud es una vergüenza absoluta", señaló.

Dugarry reconoció que la calidad de Mbappé puede permitirle "dar la vuelta a la eliminatoria" y clasificar a su equipo para semifinales, pero eso no lavaría la mala imagen que mostró.



"No pensaba que pudiera caer tan bajo, es el peor partido que le he visto en cuanto a la actitud y ha habido algunos", dijo el exfutbolista, que consideró "mala fe" que algunos piensen que la culpa de su mala actuación es del entrenador, Luis Enrique.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Luis Enrique molesto con resultado ante Barcelona

El entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró que la derrota este miércoles ante el Barcelona se debió a "pequeños detalles". Además, recordó que su equipo pegó dos veces al palo, pero reconoció que "el resultado" desacredita algunas de las decisiones que asumió.



El técnico español tuvo que responder por su decisión de dejar en el banquillo a Warren Zaíre-Emery y lo hizo con contundencia: "Soy el único que ve todos los entrenamientos y repasa todos los partidos, por eso soy entrenador y llevo muchos años trabajando".



"Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones, acepto todo lo que supone una derrota", indicó.



Luis Enrique señaló que el partido del próximo martes en Barcelona "será una final".



"Nosotros no tenemos nada con lo que especular, vamos a ir a ganar. Cada eliminatoria está igualada en estos cuartos y espero que estemos más acertados y ganar el partido. Solo nos vale la victoria", dijo.



"No tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir. Si hay un equipo que no especula y sale a ganar cada partido somos nosotros. No hemos perdido en liga fuera de casa. Dependemos de ganar ese partido", dijo.



El entrenador, que no quiso valorar la mala presentación de Kylian Mbappé, negó que su equipo tuviera debilidad defensiva y recordó que en todos los partidos de cuartos ha habido muchos goles.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis