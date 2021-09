Cristiano Ronaldo, figura de Manchester United. | Fuente: AFP

El gol del portugués Cristiano Ronaldo en el minuto 95 de partido supuso, además de la derrota del Villarreal por 2-1 en Old Trafford ante el Manchester United en la Champions League, poner fin a una racha de 17 partidos europeos sin conocer la derrota del conjunto español.



El equipo español se había adelantado en el marcador a través de Paco Alcácer en el inicio de la segunda mitad pero la alegría duró poco ya que a los tres minutos igualó la contienda Alex Telles y finalmente sentenció Cristiano en el último suspiro del tiempo añadido.



Para encontrar una derrota del equipo español en competición europea hay que remontarse más de dos años, hasta el 18 de abril de 2019, cuando sucumbió por 2-0 ante el Valencia en Mestalla en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Europa. Desde entonces no conocía la derrota y su balance era de 12 victorias y 5 empates, con 31 goles a favor y 12 en contra.



Una racha que se extendía hasta 27 partidos sin perder contra rivales que no fueran españoles – cayó frente al Olympique de Lyon (0-1) en Liga Europa 2018 - y ante los que había firmado un balance de 17 triunfos y 10 empates.





Números del Villarreal

La actual serie de partidos se inició la pasada campaña en la Liga de Europa tras volver el Villarreal a las competiciones europeas después de estar ausente una temporada. La primera fase la finalizó en primera posición de su grupo tras vencer al Sivasspor (5-3 y 0-1) y al Qarabag (1-3 y 3-0) y ganar (4-0) y empatar (1-1) ante el Maccabi.



En las eliminatorias sumó 7 triunfos y un empate: Salzburgo (0-2 y 2-1), en dieciseisavos; Dinamo de Kiev (0-2 y 2-0), en octavos, y Dinamo de Zagreb (0-1 y 2-1), en cuartos así como el triunfo frente al Arsenal (2-1) en La Cerámica y el empate sin goles en Londres, en semifinales.



Un registro que tuvo continuidad con las dos finales disputadas – Liga de Europa y Supercopa – y su estreno en la Liga de Campeones, de la presente campaña, frente al Atalanta en La Cerámica (2-2).



Las finales terminaron con idéntico marcador (1-1), ante Manchester United y Chelsea, respectivamente, y se resolvieron en ambos casos en la tanda de penaltis, con triunfo ante el United y derrota ante el conjunto londinense.

