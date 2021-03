Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en 2018. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo fue uno de los jugadores más criticados tras la eliminación de Juventus en Champions League a manos del Porto. El exentrenador de la 'Vecchia Signora' lo culpó por el segundo gol del equipo portugués marcador por Sergio Oliveira mediante un golazo de tiro libre.

En este momento de tristeza para Cristiano Ronaldo llegó la declaración de Fabio Paratici, director deportivo de Juventus, que señaló que la renovación del cinco veces ganador del Balón de Oro aún no está "en la agenda" del club italiano.

"Aún le queda un año de contrato, tenemos tiempo para hablar con él. No está en la agenda”, dijo Paratici al exfutbolista Alessandro Del Piero en entrevista con Sky Sports. Además se manifestó sobre la posibilidad de unir a Lionel Messi con 'CR7'.

"Los buenos jugadores siempre es fácil hacer que jueguen juntos, pero en este momento el fútbol debe hacer otras consideraciones”, manifestó el directivo en relación a Cristiano Ronaldo, que culmina su contrato con Juventus el 30 de junio del 2022.

Cristiano Ronaldo llegó a mediados del 2018 a Juventus después de cerrar un exitoso ciclo en el Real Madrid, club donde ganó cuatro Champions League. Tras manejar varias ofertas, 'CR7' decidió firmar por el equipo italiano, donde ganó en dos ocasiones el título de la Serie A.

Cristiano Ronaldo se fue eliminado de la Champions League. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo recibió dura crítica

Cristiano Ronaldo nuevamente fue eliminado de la Champions League. Desde que llegó a Juventus en 2018, el astro portugués acumula tres eliminaciones. A esto se suma que tuvo un bajo rendimiento en los dos partidos ante Porto de Sergio Conceicao, cuando su equipo esperaba su estelar aparición.



En este panorama, el histórico goleador de la Champions League ha recibido una serie de críticas, especialmente del exentrenador de Juventus y Real Madrid, Fabio Capello, quien culpa a Cristiano Ronaldo del segundo gol del Porto en tiempo suplementario.

Capello consideró que Cristiano falló en el gol del tiro libre de Sergio Oliveira por saltar en lugar de quedarse en la posición. "El primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penal es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave, Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas", expresó.





