Si Juventus pretende avanzar a la siguiente fase de la Champions League debe tener a Cristiano Ronaldo (34 años) en su máxima plenitud física. Por ello, el entrenador ‘bianconero’ Massimiliano Allegri anunció este sábado que el crack portugués no será considerado para el choque ante Génova en la Serie A.

"Se queda en casa, necesita descansar, ha jugado mucho. En este momento, hacerle jugar más sería demasiado arriesgado", declaró Allegri en conferencia de prensa.

Allegri señaló que tiene un plan para el ex jugador de Real Madrid. "No necesito convencerle, hablamos ayer, le expliqué mi punto de vista sobre el programa a seguir hasta cuartos de final y estaba de acuerdo", añadió.

Asimismo, el técnico de Juventus no teme que ‘CR7’ sea sancionado por la UEFA por una polémica celebración ante Atlético de Madrid en el Juventus Stadium.

"¿Será suspendido? No creo. El martes cada uno lo celebró de una manera diferente. Habían 42.000 tifosi y se podría suspender a todos. No tememos una suspensión que no llegará", dijo.

Juventus visitará a Ajax el 10 de abril por la ida de los cuartos de final de la Champions. La vuelta se disputará seis días después en Italia.

"Me contrataron para esto", las contundentes palabras de Cristiano Ronaldo luego de anotar un triplete para la clasificación de la Juve en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/olpwpAPn0C — SportsCenter (@SC_ESPN) 12 de marzo de 2019