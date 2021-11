Cristiano Ronaldo regresó al United tras 12 años. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo regresó 12 años a Manchester United, pero parece que el tiempo no ha pasado. La estrella portuguesa sigue siendo el ídolo de los millones de hinchas de los 'Red Devils', que estallaron de alegría por su esperado retorno.

Sin embargo, el exjugador de Real Madrid sabe que cuando los resultados no acompañan a Manchester United, los jugadores pasaran de "perfectos" y al siguiente día serán "una m...", tal como lo dijo en una entrevista con Sky Sports.

"El equipo estaba bajo mucha presión, un poco triste, pero sabíamos que podíamos responder bien. Jugamos bien y tuvimos un buen inicio", dijo Cristiano



"Mi trabajo es ayudar al equipo con mi experiencia, mis goles y mis asistencias, así que estoy encantado de haber ayudado. No me importa (lo que digan los críticos) porque he jugado 18 años como profesional, así que sé que un día la gente dirá que somos perfectos y al día siguiente dirán que somos una mierda", agregó.



Recordemos que previo al triunfo ante los 'Spurs', Manchester United perdió 5-0 en casa ante el Liverpool.

CR7 la rompió ante Totenham

Cristiano tuvo un buen rendimiento en la goleada por 3-0 ante Tottenham Hotspur en Londres. Anotó un gol y dio una asistencias. Es más le anularon un golazo por una posición adelantada.

"Sé que tenemos que lidiar con ello, pero siempre es mejor cuando la gente dice cosas buenas de nosotros y está contenta", puntualizó.





