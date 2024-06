ESPN en vivo, ver Real Madrid vs Dortmund hoy: cómo seguir final de Champions League 2024 en directo

Real Madrid y Borussia Dortmund protagonizan en vivo HOY la gran final de Champions League, en la cual buscarán llevarse la añorada ‘Orejona’. Diferentes canales transmitirán el esperado encuentro, pero a nivel regional una de las principales señales será la de ESPN, la cual llevará en directo a toda Sudamérica este cotejo. Te contamos todos los pormenores para que no te lo pierdas.

¿Cuándo y a qué hora juegan el Real Madrid vs Dortmund en vivo, por final de Champions League?

El decisivo partido Real Madrid vs Dortmund se disputará este sábado 1 de junio en el mítico Estadio Wembley (Reino Unido), el cual cuenta con un aforo para 90 mil personas. El cotejo por la final de Champions League comenzará desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Dortmund en vivo, final de Champions League en Sudamérica y Europa?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 2:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 2:00 p.m. En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund comienza a las 2:00 p.m.



En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Borussia inicia comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 3:00 p.m.

En Argentina , el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 4:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 4:00 p.m. En Brasil, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 4:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 8:00 p.m.

En Portugal, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 8:00 p.m.

En España , el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 9:00 p.m. En Italia, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 9:00 p.m.

En Francia, el partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund inicia a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs Dortmund en vivo y en directo por final de Champions Leauge?

La final del Real Madrid vs Dortmund será transmitida a todo el Perú y Sudamérica por la cadena ESPN y en señal abierta a través de ATV. En tanto, podrás verlo vía streaming mediante STAR Plus. En México se puede ver la final de Champions League en TNT y HBO Max. RPP transmitirá el partido para todo el Perú por radio en los 89.7 FM y 730 AM y para todo el mundo mediante AudioPlayer. Los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver ESPN en vivo y en directo, Real Madrid vs Dortmund en final de Champions League?

ESPN 2 es un canal deportivo que está disponible en Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, México, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países de Centroamérica. Esta señal será la encargada de llevar el partido Real Madrid vs Dortmund a nivel regional y te detallamos cómo verlo en tu televisor:

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

Real Madrid vs Dortmund: alineaciones confirmadas de final de Champions League

Alineación confirmada del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos; Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Alineación confirmada de Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Emre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzic