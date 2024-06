Las cinco actuaciones más destacadas de la final de la Champions League [VIDEOS]

La UEFA decidió hace algunos años incorporar a destacados artistas del panorama musical para amenizar las previas a la final de la Champions League. Esta iniciativa ha buscado ofrecer a los aficionados del fútbol una experiencia aún más emocionante.

Los hinchas de los equipos finalistas han tenido la oportunidad de disfrutar de actuaciones memorables, aunque también hubo presentaciones que no han tenido el mismo impacto.

Lo cierto es que la presencia de reconocidos músicos y bandas ha añadido una nueva dimensión al evento, convirtiéndolo en una celebración que va más allá del 'deporte rey'.

Con esta movida, la UEFA ha logrado integrar la cultura musical con el deporte, creando un ambiente festivo que enriquece la experiencia de los espectadores tanto en el estadio como en casa.

Cada año, los fanáticos esperan con ansias ver qué artistas serán los encargados de abrir el espectáculo, lo que añade un elemento adicional de expectación y emoción al evento deportivo más importante de Europa. Aquí una lista de las mejores actuaciones que pusieron el marco musical a la final de la Champions League.

5. Marshmello, Khalid y Selena Gomez (2021)

En la final de 2021 entre el Manchester City y el Chelsea, que culminó con la victoria de los de Thomas Tuchel, el conocido DJ Marshmello abrió el espectáculo repasando algunos de sus éxitos más destacados. A los pocos minutos se unió Selena Gomez, y Khalid cerró el show con su emotiva interpretación de Silence. La combinación de estos artistas ofreció un espectáculo vibrante que preparó el ambiente para el emocionante partido.

4. Alicia Keys (2017)

La UEFA seleccionó a Alicia Keys para amenizar el partido entre Real Madrid y Juventus en la final de la Champions League de 2017, celebrada en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales. Keys demostró su impresionante capacidad vocal con interpretaciones de Girl on Fire, In Common y Empire State of Mind.

3. Dua Lipa (2018)

En la final de 2018, entre Liverpool y Real Madrid, celebrada en el Estadio Olímpico de Kiev, Dua Lipa fue la encargada de encender el ambiente. La cantante ofreció una de las actuaciones más completas, llenando el escenario de luces, colores, fuegos artificiales y un ritmo contagioso que hizo vibrar a todos los presentes.

2. Imagine Dragons (2019)

La final de 2019 entre Liverpool y Tottenham, disputada en el Wanda Metropolitano de Madrid, contó con la actuación de Imagine Dragons. La banda, ganadora de un Emmy con su álbum Radioactive, interpretó algunos de sus temas más conocidos como Thunder y Believer.

1. Andrea Bocelli (2016)

Aunque no fue el artista principal del show previo a la final de 2016 en San Siro entre Real Madrid y Atlético de Madrid, ya que ese honor correspondía a los Black Eyed Peas, Andrea Bocelli ofreció una de las interpretaciones más memorables en la historia de la Champions League. Su emotiva interpretación del himno de la competición erizó la piel de todos los presentes en el estadio italiano.

