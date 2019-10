El delantero uruguayo habló tras anotar un doblete con el Barcelona. | Fuente: AFP

El delantero de Barcelona, Luis Suárez, afirmó que el trabajo colectivo de su equipo generó la victoria ante Inter de Milán. El uruguayo fue el autor de los dos goles del Barza en la Champions League.

"Se nos puso el partido muy difícil, pero al final la confianza, el trabajo colectivo que hicimos manejando bien la pelota, generamos ocasiones de gol y nos llevamos el partido", afirmó Suárez tras el partido.

Asimismo, el 'Pistolero' asegurò que la victoria ayuda mucho al Barza en el torneo. "Son tres puntos muy valiosos contra un rival directo", dijo el delantero del Barcelona, segundo del grupo F, empatado a cuatro puntos con Borussia Dortmund.

"Creo que el equipo ha demostrado mucha paciencia, que eso es muy importante jugando acá de local", añadió Luis Suárez, quien recordó que su equipo empezó el partido cayendo 1-0 en el minuto 2.

El delantero uruguayo relató que el técnico Ernesto Valverde aprovechó el descanso para corregir algunos errores. "El tema de estar más ordenados a la hora de presionar, que algunas veces lo hicimos bien, otras lo hicimos mal", afirmó. "Pero también es virtud del rival que tiene jugadores muy rápidos y aprovechaba los espacios que dejábamos", añadió.

Luis Suárez también se mostró feliz por su doblete: "Uno siendo el 9, siempre intenta ayudar al equipo sea con goles sea con asistencias. A veces no se da, pero bueno, me caracterizo por siempre trabajar y no bajar los brazos en los momentos difíciles", concluyó. (Con información de AFP)