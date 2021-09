Gerard Piqué | Fuente: AFP

Este martes FC Barcelona cayó por 0-3 ante Bayern Munich en el Camp Nou por la jornada 1 del Grupo E de la Champions League y, tras el encuentro, Gerard Piqué se refirió a esta dura caída y sus expectativas con el torneo.

"Si hay que ser franco ahora mismo no estamos entre los favoritos, pero no pasa nada por no serlo. Otros años éramos favoritos y no la hemos ganado. El año pasado quién daba al Chelsea por favorito", sostuvo Piqué en conferencia de prensa.

Asimismo, también rescató el esfuerzo de sus compañeros y, entre ellos, el ingreso de juveniles en la plantilla culé: "Creo que el resultado es abultado y jugando en casa es un mal resultado, pero si miras el partido creo que en la primera parte hemos competido".

"Se han adelantado con un gol de rebote. Me quedo con que al final han entrado chicos de 18 años. Es lo que hay, somos los que somos", agregó Piqué en referencia al corto plantel con experiencia con el que cuenta Ronald Koeman en esta temporada.

Como se recuerda, FC Barcelona cayó de local ante los 'bávaros' con un gol de Thomas Müller en el primer tiempo y un doblete firmado por Robert Lewandowski en la segunda parte del encuentro.

