Xavi Hernández | Fuente: AFP

Este martes FC Barcelona se medirá ante Inter de Milan por la Champions League y, en la previa del partido, Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé, habló de la preparación que ha tenido el equipo para poder revertir el resultado de 1-0 en contra del partido pasado.

"Tenemos que mejorar, hay que ser muy autocríticos. La primera parte es buena y es donde tenemos que sentenciar. Si marcas el 2-0 cambia. La segunda parte no hemos estado bien, hemos dejado de apretar, de hacer la presión alta quizás por cansancio, fatiga. Psicológicamente hemos bajado y acabas con dos o tres ocasiones claras en contra. Victoria de oro pero hay que parecerse a la primera media hora", indicó Xavi en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador catalán agregó: "Depende de nosotros, de esta concentración, de poder hacer el 2-0 en la primera parte. El punto positivo, que volvemos a no encajar. Ganar sufriendo también es una virtud. No soy nada resultadista y por eso no estoy satisfecho de la segunda parte".

Por último, se refirió al próximo clásico ante Real Madrid: "Ahora estoy preparando el Inter. El Clásico es imprevisible, el año pasado llegamos y acabó 0-4. Nunca sabes, pero sí que iremos a competir y mostrar personalidad".

Barcelona pasa página a la polémica en Champions League

Barcelona registró a mitad de semana su segundo derrota en Champions League cayendo ante Inter. El duelo se tornó controversial cuando una clara mano de Dumfries en área italiana no fue sancionada como penal para los azulgranas.

"Nos indignamos, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero ya está. Ahora pienso en ganar al Celta. Lo parte positiva es que aún dependemos de nosotros en la 'Champions' para pasar. Ahora estamos en LaLiga, estamos líderes y queremos seguir ahí", dijo Xavi Hernández, además de explicar por qué no elevaron una queja ante la UEFA.

"Lo hemos hablado. Hemos decidido no hacerla, se decidió lo que se decidió. Yo soy partícipe de ello. Ya me quejé yo, que no me quejo casi nunca y no me meto con los árbitros. Me dio una sensación de injusticia tremenda”, sentenció.