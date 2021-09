Danilo Arboleda y Gustavo Dulanto, la zaga del Sheriff. | Fuente: EFE

Sheriff de Moldavia dio otro batacazo en la Champions League y en esta ocasión fue en el propio Santiago Bernabéu derrotando por 2-1 a Real Madrid por la segunda jornada del Grupo D de la competición. El cuadro del peruano Gustavo Dulanto ahora se ubica como único líder de la serie con seis puntos en puntaje perfecto.

Uno de los jugadores más contentos con la histórica victoria en Champions es el defensa colombiano Danilo Arboleda, quien con Gustavo Dulanto conforma la destacada zaga central del Sheriff. El exjugador de Deportivo Pasto contó detalles de cómo vivieron sus familiares la mayor hazaña del club de Moldavia en su historia.

"Mi mamá contenta, me dice que no había almorzado y que apenas va a almorzar, mientras tanto mi mujer está llorando. Están contentas hoy y me alegra que estén contentas por mis triunfos y los triunfos del equipo", declaró el defensa de 26 años.

En otro momento, el futbolista sudamericano indicó que llegó a intercambiar con el volante belga Eden Hazard. “Le pedí el favor a Hazard que me hiciera el cambio, me dijo que sí y cuando terminó el partido me hizo el favor", agregó en entrevista con el programa ‘Chiringuito’ de España.



¿Cuándo vuelve a jugar el Sheriff en Champions?

En la siguiente jornada de Champions, el Sheriff visitará al Inter de Milán el 19 de octubre. La cita se desarrollará a partir de las 2 de la tarde (hora peruana) en el Estadio San Siro.





