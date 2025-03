Julián Álvarez habló por primera vez de su penal a 'doble toque' y felicitó al Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julián Álvarez es el protagonista. Y es que el delantero del Atlético de Madrid erró un penal clave en el tanda ante Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

En un inicio Julián Álvarez marcó, pero luego al árbitro Szymon Marciniak se le avisó que el delantero tuvo un 'doble toque' a la pelota. Es de esta manera que su tanto no subió al marcador. Al final, el Atlético cayó en los penales 4-2 a manos del cuadro merengue y tras la eliminación el atacante se pronunció por primera vez en sus redes sociales.

"Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón", dijo Álvarez, en un primer momento, en Instagram.



Julián Álvarez en el foco del fútbol mundial

Luego, el internacional con la Selección de Argentina -campeón en el Mundial Qatar 2022- agradeció el apoyo de los hinchas colchoneros a lo largo de la eliminatoria.

"Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial", manifestó el popular 'Araña'.

Por último, Julián Álvarez indicó que espera darle vuelta rápido a la página, además que felicitó al conjunto merengue por su pase a los cuartos de final de la Champions League.

"Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene. Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación", remarcó el también exatacante de River Plate.

Se habla de Julián Álvarez

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló también en conferencia de prensa por el penal a 'doble' toque de parte del delantero argentino. El DT lo tiene claro.

"Ya lo habían detectado desde el VAR cuando nos hemos dado cuenta nosotros. Yo no me he dado cuenta de esto, pero luego lo he visto y me parece que da con el pie izquierdo el segundo toque", dijo sobre Julián Álvarez.

