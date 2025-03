No irá a Barcelona ni a Real Madrid: Joshua Kimmich renueva con Bayern Munich hasta el 2029

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se definió el futuro de Joshua Kimmich. El volante alemán, que figuraba como posible fichaje de Barcelona y Real Madrid, renovó su contrato con el Bayern Munich por cuatro temporadas, hasta junio de 2029.

En un comunicado, Bayern dio a conocer los detalles del nuevo vínculo con el jugador de la Selección de Alemania.

"Mentalidad e identidad, eso es lo que representa Joshua Kimmich. Lleva años interiorizando el ADN del FC Bayern y lo encarna dentro y fuera del campo", declaró por su parte Max Eberl, director deportivo del Bayern.

Por su parte, Kimmich indicó que se queda en Bayern porque en su casa. "En el Bayern tengo el mejor entorno para alcanzar mis objetivos deportivos. Tomé mi decisión basándome en eso. Actualmente no hay mejor grupo de compañeros, equipo técnico y entorno de club para que yo pueda maximizar mi éxito. Aquí me siento como en casa y aún no he terminado", explicó.

Kimmich busca la Champions

Kimmich adelantó su continuidad en el Bayern, tras el triunfo de Bayern Munich ante Leverkusen en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

