Karim Benzema celebra con sus compañeros tras clasificar a cuartos de final de Champions | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, reconoció la superioridad del Real Madrid en los dos partidos de la eliminatoria de octavos de final y afirmó que el equipo de Carlo Ancelotti "puede volver a ganar la Champions con total seguridad".



"La diferencia de goles exigía un rendimiento especial que no hemos hecho. Nuestro partido ha sido bueno pero el Real Madrid lo ha controlado bien y ha tenido las mejores oportunidades. Para avanzar de ronda necesitábamos estar sobresalientes, pero de nuevo ellos fueron mejores y por eso pasan a la siguiente fase", admitió en rueda de prensa.



"Por la experiencia y la confianza que tiene el Real Madrid es uno de los favoritos. Puede volver a ganar con total seguridad. Lo que es seguro es que el que quiera ser campeón le tendrá que superar. Veo al Manchester City y al Nápoles muy potentes", añadió.







Jürgen Klopp agradece gesto del Real Madrid

Carlo Ancelotti y Jurgen Klopp durante el Real Madrid vs Liverpool | Fuente: Afp | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El técnico del Liverpool agradeció el gesto del Real Madrid de hacer sonar por megafonía al final del partido el 'You'll never walk alone'. "Es un gesto muy bonito. Hay dos pesos pesados que ese encuentran con demasiada frecuencia en esta competición y está claro que se respetan mucho el uno al otro".



"Al final del partido no estaba enfadado, solo decepcionado. Estaría enfadado si hubiésemos sido eliminados por un penalti pero al final el Real Madrid ha jugado mejor y llevo mucho tiempo en esto como para respetarlo", manifestó.



Desde este momento, el Liverpool se centra en intentar lograr una remontada en la Premier League para poder disputar la próxima edición de la Liga de Campeones si acaba entre los cuatro primeros de su Liga.



"Con la historia que tenemos en esta competición, solemos empezar con la idea de ganarla, siendo sincero. Varias veces hemos llegado a la final en los últimos años pero no la ganamos. Por eso digo que si quieres ganarla tienes que estar sobresaliente y no lo hemos estado. Queremos ser parte de esta competición cada año y ahora nos centramos en una semana muy decisiva en la Premier", sentenció.