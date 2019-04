Juventus vs. Ajax con CRISTIANO RONALDO EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO por los cuartos de final de la Champions League | Fuente: Twitter

EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO. Juventus y Ajax se enfrentan este martes 16 por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. En la ida, ambos equipos igualaron 1-1.

El encuentro se jugará desde las 2:00 pm (hora peruana) y será televisado por la señal de Fox Sports (501 Movistar TV)

¿Cómo llega Juventus?

Con el título liguero ya casi sentenciado, Juventus jugó con muchas rotaciones y varios juveniles el sábado contra el Spal de Ferrara, contra el que sufrió su segunda derrota de la temporada (1-2). Fue un revés que no hizo daño y la demostración que el cuadro turinés ya está totalmente enfocado en la "Champions".

Una Champions que Juventus espera desde 1996, cuando venció precisamente al Ajax en la final del Estadio Olímpico romano, y que quiere alcanzar este año empujado por el rey de la competición, un Cristiano Ronaldo que la ganó cinco veces y que anotó 24 goles en su carrera en los cuartos de final.

¿Y Ajax?

Ajax por su parte viajó este lunes a Turín consciente de que el marcador no le es favorable, pero con ganas de darle la vuelta a la eliminatoria y repetir la proeza de octavos de final en el Bernabéu, cuando le venció al Real Madrid por 1-4.

El entrenador Erik ten Hag no podrá contar con su lateral izquierdo habitual Nicolás Tagliafico, que se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas, mientras que la presencia de Frenkie de Jong en el once inicial aún no está confirmada.

Probables alineaciones

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Álex Sandro; Bentancur o Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano.

Ajax: Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Estadio: Juventus Stadium (Turín)