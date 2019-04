Juventus eliminó al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. | Fuente: Twitter/AFP

Si bien es una práctica usual en Sudamérica, no es común ver en Europa que la hinchada de un equipo vaya afuera del hotel donde concentra su rival y lanzar pirotecnia con la finalidad de que los oponentes no descansen de la mejor manera. No obstante, esto ocurrió en la previa del cotejo entre Juventus y Ajax por los cuartos de final en Champions League, con los seguidores de la escuadra neerlandesa como protagonistas.

Tal como publicó la barra del Ajax 'F-Side' a través de su cuenta de Twitter, se ve cómo lanzan fuegos artificiales en las afueras del hotel de concentración de la plantilla de Juventus que afrontará este cotejo por Champions League. Recordemos que este mismo grupo hizo algo parecido con el Real Madrid, en la previa del duelo que terminaron perdiendo por 2-1 en Amsterdam.

Pero más allá de producir una evidente molestia en los jugadores de Juventus, estos seguidores del Ajax podrían afrontar serias consecuencias. En Holanda solo está permitido el uso de los fuegos artificiales en Navidad y, de ser utilizados en otra fecha, se imponen multas de hasta 100 euros. No obstante, en este caso, la policía de Países Bajos ha anunciado que estos hinchas corren el riesgo de recibir una sanción más drástica y hasta ser prohibidos de ingresar al Johan Cruyff Arena.