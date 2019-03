Juventus vs. Atlético de Madrid por su clasificación a los cuartos de final Champions League

Juventus vs. Atlético de Madrid por la Champions League | Fuente: Difusión

Juventus vs. Atlético de Madrid se enfrentan este martes por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La cita es a las 3:00 de la tarde (hora peruana/En España será las 9:00 de la noche). La transmisión estará a cargo de FOX Sports. A través del RPP Noticias en sus plataformas digitial y radial también podrás seguir el encuentro minuto.

En el partido de ida, Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Juventus en el Wanda Metropolitano. La Vecchia Signora se aferra a la épica y a Cristiano Ronaldo, por el que rompió récords de gasto este verano para ficharle desde el Real Madrid, para remontar el marcador, un reto nunca logrado en la historia del club.



Es el cruce fundamental de la temporada del Juventus, que, pese a ganar la Supercopa italiana y a tener su octavo título liguero ya sentenciado, necesita una hazaña para evitar la eliminación en la competición en la que más apostó e invirtió el pasado verano.





Así está Atlético de Madrid

Atlético de Madrid reafirma su esencia de la era Simeone rumbo a Turín, escenario de un combate a presión, decisivo y de tensión contra la ofensiva del Juventus y que aborda desde su fuerza defensiva, su contragolpe, su ambición y un 2-0 a favor frente a Cristiano Ronaldo y la voracidad de su rival.



Un choque descomunal para el bloque rojiblanco, como también lo fue el primer duelo del 20 de febrero en el Wanda Metropolitano, del que salió vencedor rotundo, sin matices, capaz de doblegar a uno de los favoritos y al goleador portugués con un marcador indudablemente bueno, pero que no admite confianza, relajación o términos medios.



No se permiten en un choque tan definitivo, tremendo desde todas las perspectivas; desde el ambiente que soportará en contra hasta la concentración, la competitividad, el carácter, la personalidad, la intensidad, la tensión, la eficacia y el talento que exigirá a cada uno de los futbolistas sobre el césped del Juventus Stadium.



El resultado, el 2-0 parcial, está de su lado; la historia de la Liga de Campeones también -esa ventaja fue válida para el ganador de la ida en su casa en 157 de las 186 veces que se dio en el torneo-. Igualmente le avala la era Diego Simeone: de sus 417 marcadores en partidos oficiales, sólo once lo eliminan. Doce fuerzan la prórroga.





Juventus vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables

Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.



Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).



Estadio: Juventus Stadium.